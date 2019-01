Otac optuženog za ubojstvo: Anica mi je umirala na rukama

Na ponovljenom suđenju Bruni Bajriću (25), optuženom za ubojstvo tada 22-godišnje Anice Ćurić, na splitskom Županijskom sudu u utorak su ispitani očevi optuženog te nesretne djevojke.

Podsjetimo, Bajrić je koncem 2017. godine osuđen na deset godina zatvora zbog zločina, ubojstva s neizravnom namjerom. Međutim, Vrhovni sud je već u ožujku prošle godine ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu, pustio mladića iz pritvora te vratio slučaj u ponovljeni postupak, pred drugim vijećem. Tako nešto je još na objavi presude u Splitu “najavio” Bajrićev branitelj, odvjetnik Željko Gulišija.

Teza obrane je kako je do smrti djevojke došlo nesretnim slučajem.

Bili su u romantičnoj vezi, planirali su vjenčanje, a te večeri u studenom 2016. godine, oko 23 sata, nalazili su se u stanu mladićeve obitelji u Slavonskoj ulici. Bili su u njegovoj sobi kada je odjeknuo hitac, nesretna Anica je pogođena u grudni koš. Unatoč tome što su mladić i njegov otac odmah odveli djevojku na Hitnu, nije joj bilo spasa. Bajrić je hitac ispalio iz pištolja mauser werke parabellum, kalibra 9 mm. Bio je uvjeren kako nema metka u cijevi, jer ga je baš taj dan rastavio, očistio i sastavio.

Obojica svjedoka su ostali pri svojim iskazima iz ranijeg postupka.

Otac djevojke: Mislim da je nije namjerno ubio

Petar Ćurić je tako, između ostalog, kazao kako nikad nije vidio naznake da bi veza dvoje mladih bila u problemima, kao niti trunku agresivnosti kod Bruna Bajrića.

- Znao sam za Aničinu vezu s Brunom, nikad nisam primijetio nikakve probleme. Bila je sretna, savjetovao sam joj da sluša srce. Bila je vrlo emotivna, a nikad nisam primijetio nikakve modrice ili ozljede na njoj. Njih dvoje zračili su srećom, a kod tog momka nikad nisam primijetio ni zrnce agresivnosti. Bruno nije dolazio u naš stan jer je naš stav bio da može doći samo kad se odluče oženiti. Anica mi je rekla da Bruno ide u Poljsku na tečaj za zaštitara, da želi raditi u arapskim zemljama kao zaštitar. Htio je biti hranitelj obitelji, osigurati novac za sebe i nju, a u Hrvatskoj kao zaštitar nije mogao zaraditi dovoljno. Mislim da je nije namjerno ubio, nije jednostavno takav tip. A da je bio imalo nasilan, ona sigurno ne bi bila s njim – kazao je djevojčin otac.

Otac optuženog: To dijete mi je umiralo na rukama

Otac mladića Nikola Bajrić je pak ponovio kako je dotrčao iz susjedne prostorije te kako su odmah djevojku odveli u bolnicu.

- Ja sam te večeri čvrsto spavao kad me probudio tupi udarac. Rekao sam ženi da ide vidjeti u sobu što se dogodilo, a kad sam došao do sobe, vidio sam Anicu kako leži. Nisam znao što se dogodilo, pomislio sam da nije čak epilepsija. Uzeo sam joj glavu u ruke, bila je živa, micala se, teško je disala, a onda se odjednom umirila kao da je zaspala. Odvezli smo je na Hitnu, Bruno je cijelo vrijeme ponavljao da će se ubiti ako ona umre. Jedino nam je bilo bitno spasiti je. Jako mi je žao zbog ovoga, to dijete mi je umiralo na rukama. Sigurno je nije namjerno upucao, a kako se to dogodilo, zna samo on - kazao je Nikola Bajrić.

Suđenje se nastavlja.