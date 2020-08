Otac Ožića Paića: 'Moj sin je ubijen greškom s leđa, kao pas'

Suđenje Filipu Zavadlavu odvija se pod velikim sigurnosnim mjerama u sudnici i oko zgrade suda, a nakon što danas budu ispitani roditelji, sutra svjedoče svjedoci, koji su na dan ubojstva bili u Varoši

<p>Prvi dan suđenja <strong>Filipu Zavadlavu</strong> obilježilo je svjedočenje roditelja ubijenih Marina Bobana i Marina Ožića Paića.</p><p>Svjedočila je prvo <strong>Marijana Knežević</strong>, majka <strong>Marina Bobana</strong>.</p><p>- Nisam bila u Hrvatskoj kad se to dogodilo, znam samo da je moj sin Marin Boban pomagao Stanislavu kad je bio u problemima, da se skine s droge. Bili su skupa u Jelsi, gdje je moj Marin gradio kućicu. Stanislav mu je pomagao na kućici. U nekom trenutku je Stanislav ukrao šteku Marlbora iz Studenca, moj sin je tad pokrio trošak, a Stanislav se vratio u Split.</p><p>Suđenje je potom nastavljeno svjedočenjem <strong>Vlade Ožića Paića</strong>, oca ubijenog <strong>Marina Ožića Paića</strong>.</p><p>- Moj sin ubijen je greškom. Ubijen je s leđa kao pas! Ubijen je zbog motora. Imam informacije da je na mog sina Zavadlav pucao jer je mislio da je to Jere Malvasija, jer je taj Suzuki nekad koristio Malvasija. Moj Marin je bio moje sunce oko kojeg se vrtio moj svijet i netko je makao moje sunce. Marin Ožić Paić nije iz ove priče, on je odgojen tako da nikad ne bi zlostavljao, maltretirao ili iznuđivao bilo koga. Da, u mom stanu je mjesec dva prije ubojstva pronađen heroin, a nakon ubojstava pronađen je i kokain. Za ovo prvo mi je sin priznao i rekao da je pogriješio, a za ovo drugo vjerujem da je to ostavio netko od njegovih prijatelja - rekao je Ožić Paić.</p>