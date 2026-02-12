Obavijesti

IMALA PODLJEV

Otac u Bjelovaru udarao kćer mlatilicom za muhe, osudili ga na godinu dana uvjetne kazne

Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Prema nepravomoćnoj presudi, otac je u dvorištu obiteljske kuće uzeo mlatilicu za muhe te njome udarao kćer po donjem dijelu leđa...

Općinski sud u Bjelovaru osudio je 42-godišnjeg muškarca na godinu dana uvjetnog zatvora zbog nanošenja tjelesne ozljede vlastitoj kćeri, javlja portal Bjelovar.live.

Prema nepravomoćnoj presudi, incident se dogodio u dvorištu obiteljske kuće, gdje je otac uzeo mlatilicu za muhe i njome udario djevojčicu po donjem dijelu leđa. Posljedica udaraca bio je krvni podljev na leđima maloljetne kćeri.

Uvjetna kazna znači da muškarac u sljedeće dvije godine ne smije počiniti novo kazneno djelo. Ako se to dogodi, uvjetna kazna prestaje, a on će morati služiti zatvorsku kaznu.

Osim toga, sud je naložio ocu da podmiri troškove medicinskog vještačenja u iznosu od 320 eura i troškove kaznenog postupka od 80 eura.

