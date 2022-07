Emotivno pismo oca preminule Kiare: 'U njeno ime, molim vas, pokušajmo svi biti bolji ljudi...'

Crnina. Praznina. Bol koja savija tijela i ledi misli. To je pojednostavljena slika onoga što roditelji osjete kada izgube ono najmilije...kada izgube dijete. Na Facebook profilu oca malene Kiare Goršić (8) sada stoji samo crnina. Kiara se lavovski borila s teškom bolešću, najagresivnijom vrstom tumora na mozgu, no bolest je bila jača. Liječnici u San Franciscu su 25. srpnja ugasili aparate kada više nije bilo spasa.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivno pismo oca

Kiarini roditelji Valentino i Matea proživljavaju najteže trenutke svoga života, proživljavaju najveću noćnu moru svakog roditelja. Svoju djevojčicu u rodni Šibenik vraćaju posebnim letom koji omogućava prijevoz preminulih. Borili su se svi zajedno do zadnjeg atoma snage i unatoč svemu što su prolazili nikada nisu i neće zaboraviti sve ljude koji su bili uz njih na bilo koji način.

Otac Valentino smogao je snage i napisao pismo koje je objavio na Facebook stranici a koje prenosimo u cijelosti...

Dragi naši svi,

Kiaristi naši, prijatelji i rodbini, svi vi koji ste bili uz nas u vašim mislima dok smo mi provodili najteže trenutke naših života... teško je naći prave riječi... ova borba je bila nemilosrdna, neprijatelj je bio jak, ali vjerujte i naša/vaša Kiara je bila dostojan suparnik, borila se je do svoje zadnje sekunde. Sada kada vidimo ovakav završetak rekli bi da smo mi izgubili rat, ja bi rekao da je ovo samo bila bitka, rat se nastavlja do onoga dana dok se ne nađe lijek koji neće uzeti više niti jedan život na ovako okrutan i surov način.

Nama kao roditeljima teško je zamisliti, da ova naša sudbina danas, sutra i svakog novoga dana čeka neku novu obitelj... teško je riječima opisati sve ono kroz što smo prošli, ali je još teže zamisliti što je naš mali junak sve podnio na svojim nevinim i nejakim plećima... naša Kiara više nije tu u svom fizičkom obliku, ali ona je i dalje s nama i živjeti će kroz sve nas i u nama i ja čvrsto vjerujem da će naša mala obitelj ponovno biti skupa na nekom boljem mjestu... zašto ovo pišem, pišem samo iz jednog razloga, a to je da ovaj naš 'kraj' ne bi obeshrabrio nikoga tko se trenutačno bori, kao ni onoga koga ova sudbina u budućnosti čeka... budite jaki i neka vas samo srce vodi, i znajte nećete pogriješiti.

A u Kiarino ime vas molim pokušajmo biti svakim danim bolji ljudi jer ne znamo što nam sutra nosi, to je ono kako je ona živjeli svaki svoj dan proveden na ovoj okrutnoj planeti i u konačnici spojila ne spojivo, pomaknula granice i napravila nemoguće te svojim životom platila korak unaprijed u borbi protiv ovog DIPG monstruma.

Hvala vam svima na riječima podrške, porukama, pozivima i svim vašim posvetama, molitvama, hvala vam na svemu do sada i od sada. Mi našu/vašu malu dovodimo u njen Šibenik kojega je neizmjerno voljela, i njen Šibenik je njoj pokazao koliko on nju voli i znam da će onda tek biti sretna i potpuno ispunjena.

Tu smo za sve vas. Volimo vas kao što vas je i Kiara voljela!

Najčitaniji članci