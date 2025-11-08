Ruski kripto-milijunaš i supruga ubijeni u UAE-u: Tijela pronašli raskomadana u kontejnerima

Nekadašnji ruski kripto poduzetnik Roman Novak i njegova supruga Anna Novak nestali su početkom listopada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) nakon što su došli na navodni poslovni sastanak. Istraga koju vode ruske i emiratske vlasti upućuje na otmicu i tragičan završetak — njihovo ubojstvo, javlja CryptoSlate.

Novak je ranije bio osuđen u Rusiji na šest godina zatvora zbog velike prijevare, nakon čega se preselio u Dubai i pokrenuo kripto-aplikaciju. The Moscow Times+1 Prema izvještajima, on i supruga su 2. listopada krenuli prema navodnim investitorima u blizini mjesta Hatta, na granici UAE-a i Omana. Nakon promjene vozila i otpuštanja vozača – nestali su bez traga.

Istraga je otkrila da njih dvoje najvjerojatnije nisu prisustvovali legitimnom sastanku nego su namamljeni u unajmljenu vilu pod lažnim izgovorom. Napadači su navodno tražili pristup Novakovim kripto-sredstvima povezanima s aplikacijom i ranijim projektima. Kad su ostali bez mogućnosti prisile nad imovinom — ishod je bio koban. CryptoSlate+1 Mediji navode da su njihova tijela pronađena raskomadana u kontejnerima u blizini trgovačkog centra u Hatti.

U okviru međunarodne istrage uhićeno je najmanje sedam osumnjičenika, među kojima su osobe iz Sankt Petersburga i Kazahstana. Optužbe se odnose na ubojstvo, otmicu i financijske zločine. The Moscow Times+1 Djeca para ostala su bez roditelja, a Annin otac i maćeha doputovali su u Dubai kako bi preuzeli skrbništvo nad maloljetnom djecom.



Mračan podsjetnik na rizike u svijetu kriptovaluta

Ovaj slučaj naglašava koliko su digitalna bogatstva i podložna zlouporabama i fizičkoj prisili. Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da isticanje imovine na mreži, naročito u kripto-sf­eri, može postati meta kriminalnih namjera.

Međunarodne i domaće vlasti intenziviraju suradnju u suzbijanju prekograničnog kriminala povezanog s kriptovalutama i iznudama, no ovaj događaj svakako ističe izazove u zaštiti ulagača i njihovih digitalnih imovina.