Oteo je Shani na festivalu, ubio ju je i paradirao njenim tijelom. Izrael ga je našao i likvidirao!

Izraelska vojska objavila je da je u ponedjeljak u zračnom napadu na Jabaliyu, na sjeveru Gaze, ubila T. M. I. al-Sabbagha. Prema njezinim navodima, riječ je o posljednjem članu Hamasa koja je sudjelovala u otmici i ubojstvu Shani Louk tijekom napada 7. listopada 2023. godine.

Fotografije i snimke Louk, tada 22-godišnje njemačko-izraelske tattoo umjetnice, obišle su svijet nakon što su je naoružani muškarci odvezli u Gazu. Fotografija koju je snimio slobodni fotograf agencije AP Ali Mahmud prikazala ju je kako bez svijesti leži u stražnjem dijelu kamioneta, a snimke su prikazivale kako je muškarci voze ulicama, piše Daily mail.

Louk su oteli s glazbenog festivala Nova, održanog blizu mjesta Re’im, a umrla je u Pojasu Gaze. Forenzičari su u listopadu 2023. potvrdili njezinu smrt nakon što su identificirali komadić njezine lubanje, navodi izvorni članak. Izraelski vojnici pronašli su njezine posmrtne ostatke u svibnju 2024. i vratili ih u Izrael.

Izraelska vojska tvrdi da je al-Sabbagh izvodio napade na izraelske vojnike i civile te radio na obnovi Hamasovih sposobnosti. Vojska je njegovu smrt povezala s uklanjanjem prijetnje koju je, prema njezinim navodima, predstavljao.

- Terorista smo uklonili kako bismo uklonili prijetnju koju je predstavljao - priopćila je izraelska vojska.

Obitelj je mjesecima pokušavala doznati gdje se Louk nalazi i u kakvom je stanju. Njezin otac Nissim rekao je da je nekoliko dana nakon pronalaska ostataka primio omotnicu s njezinim nakitom i dokumentima koji su potvrdili njezinu smrt, prema njegovu razgovoru za izraelski kanal i24 News.

- Osjetio sam olakšanje jer nismo znali gdje je. Jučer smo dobili sve odgovore i zatvorili taj krug. Sada će imati svoje mjesto pokraj nas i možemo otići k njoj kad god želimo - rekao je Nissim Louk za i24 News.

Izraelski vojnici pronašli su ostatke u tunelu dubokom deset metara ispod kuće na sjeveru Gaze. Ondje su se nalazila i tijela još trojice talaca, Itzhaka Gelerentera, Amita Buskile i Rona Benjamina, navodi izvorni članak.

Prema izraelskoj vojsci, još trojica pripadnika poginula su tijekom sukoba, a jedan je zarobljen. Vojska je navela da je Attiya Daour poginuo 20. kolovoza 2025., Basel Cheleh 6. prosinca 2023., a Mustafa Shaheen 10. listopada 2023.; Mustafu Ala Khatiba izraelske snage zarobile su.

*uz korištenje AI-ja