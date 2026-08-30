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UBIJENO I DIJETE

Izrael nastavio napade na Gazu: 'Ubili smo operativca Hamasa, pripremao je napade'

Piše HINA,
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Izrael nastavio napade na Gazu: 'Ubili smo operativca Hamasa, pripremao je napade'
Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES
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Izraelske zračne snage nastavile su u nedjelju napade u Pojasu Gaze, a vojska je priopćila da je ubila pripadnika oružanog krila Hamasa u središnjem gradu Deir al-Balahu

Napad je eliminirao "neposrednu prijetnju", rekla je izraelska vojska, tvrdeći da je muškarac pripremao napade na izraelske vojnike i civile. Tvrdnje se ne mogu neovisno provjeriti, navodi dpa.

Bolnica Al-Aksa u Deir al-Balahu priopćila je da su dvije osobe, uključujući dijete, ubijene u izraelskom napadu u blizini bolnice. Lokalni stanovnici potvrdili su da je jedan od ubijenih bio pripadnik Hamasa.

Izraelska vojska izjavila je da je pet osumnjičenih pripadnika oružanog krila Hamasa također ubijeno u ciljanim napadima dan ranije. Hamas nije komentirao izvješća.

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Bugarski diplomat je također rekao da Hamas još nije ispunio svoju obvezu potpunog zaustavljanja svih vojnih aktivnosti. Upozorio je da bi ponovna eskalacija sukoba u Gazi mogla dovesti do "točke bez povratka".

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