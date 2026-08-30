Izrael nastavio napade na Gazu: 'Ubili smo operativca Hamasa, pripremao je napade'

Napad je eliminirao "neposrednu prijetnju", rekla je izraelska vojska, tvrdeći da je muškarac pripremao napade na izraelske vojnike i civile. Tvrdnje se ne mogu neovisno provjeriti, navodi dpa.

Bolnica Al-Aksa u Deir al-Balahu priopćila je da su dvije osobe, uključujući dijete, ubijene u izraelskom napadu u blizini bolnice. Lokalni stanovnici potvrdili su da je jedan od ubijenih bio pripadnik Hamasa.

Izraelska vojska izjavila je da je pet osumnjičenih pripadnika oružanog krila Hamasa također ubijeno u ciljanim napadima dan ranije. Hamas nije komentirao izvješća.

Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik Odbora za mir koji je osnovao američki predsjednik Donald Trump, nedavno je optužio Izrael da odgađa planirano razoružanje Hamasa nastavkom napada na palestinskom teritoriju.

Bugarski diplomat je također rekao da Hamas još nije ispunio svoju obvezu potpunog zaustavljanja svih vojnih aktivnosti. Upozorio je da bi ponovna eskalacija sukoba u Gazi mogla dovesti do "točke bez povratka".

Izrael je nedavno ponovno pojačao zračne napade, rekavši da njegova vojska posebno cilja visoke zapovjednike Hamasa.