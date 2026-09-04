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I DALJE SIJU SMRT...

Izrael ubio troje u Libanonu. Ranili 23 ljudi: 'Hezbolah je napao naše vojnike dronom...'

Piše HINA,
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Izrael ubio troje u Libanonu. Ranili 23 ljudi: 'Hezbolah je napao naše vojnike dronom...'
Foto: Courtney Bonneau/MEI/SIPA
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Među ranjenima su i liječnici, žene i djeca, priopćilo je libanonsko ministarstvo...

Izraelska vojska izjavila je u petak da je napala južni Libanon nakon što je Hezbolah pokrenuo napad dronom na izraelske vojnike. Tri osobe su ubijene, a 23 su ozlijeđene u izraelskim napadima na južni Libanon, prema izvješću ministarstva zdravstva te zemlje.

Među ranjenima su i liječnici, žene i djeca, priopćilo je ministarstvo.

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Izraelska vojska napala je i ciljeve diljem južnog Libanona, prema izvješću libanonske državne Nacionalne novinske agencije.

Hezbolah nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Od 2. ožujka, u izraelskim napadima u Libanonu je poginulo više od 4300 ljudi.

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