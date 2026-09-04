Među ranjenima su i liječnici, žene i djeca, priopćilo je libanonsko ministarstvo...
I DALJE SIJU SMRT...
Izrael ubio troje u Libanonu. Ranili 23 ljudi: 'Hezbolah je napao naše vojnike dronom...'
Čitanje članka: < 1 min
Izraelska vojska izjavila je u petak da je napala južni Libanon nakon što je Hezbolah pokrenuo napad dronom na izraelske vojnike. Tri osobe su ubijene, a 23 su ozlijeđene u izraelskim napadima na južni Libanon, prema izvješću ministarstva zdravstva te zemlje.
Među ranjenima su i liječnici, žene i djeca, priopćilo je ministarstvo.
Izraelska vojska napala je i ciljeve diljem južnog Libanona, prema izvješću libanonske državne Nacionalne novinske agencije.
Hezbolah nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Od 2. ožujka, u izraelskim napadima u Libanonu je poginulo više od 4300 ljudi.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku