Netanyahua upozorili da Hamas sprema masakr 7. listopada! 'Znao je, a nije napravio ništa'

Predsjednik UAE-a Mohammed Bin Zayed Al Nahyan upozorio je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da Hamas priprema veliku akciju protiv Izraela samo nekoliko dana prije stravičnog napada na Izrael 7. listopada 2023. godine. Razgovor je trajao 45 minuta, predsjednik UAE-a u njemu je kazao Netanyahuu da upozorenje shvati ozbiljno, kako bi uskoro situacija mogla 'eksplodirati'.

Ali izraelski premijer odlučio je ne reagirati, poruku koju je dobio iz UAE-a nije proslijedio ni obavještajnim agencijama, ni vojsci. Nitko nije znao za bin Zayedovo upozorenje, objavio je danas izraelski Haaretz.

Slično upozorenje Netanyahu je dobio u to vrijeme i od egipatskih obavještajaca. Egipatski general Abbas Kamel kazao je izraelskom vođi da se priprema 'zastrašujuća operacija' Hamasa, ali ni ovo nije bilo dovoljno izraelskom premijeru za reakciju.

U razgovoru je Egipćaninu kazao kako 'kontroliraju Gazu', kako je po njemu problematičnija Zapadna obala, navodi Haaretz.

Da su detalji koje je objavio Haaretz točni tvrdi i bivši izraelski premijer Naftali Bennet.

- Upozorenje je dobio iz UAE-a i Egipta. Kazali su mu kako Hamas planira veliku operaciju. Znam da je ovo istina. Netanyahu nas je odveo u strašnu katastrofu. Bio je toliko siguran u svoju koncepciju prema kojoj je Hamas bio koristan, i unatoč upozorenjima, nije napravio ništa - kazao je Bennett. piše Jerusalem Post.

Upozorenje je stiglo i do izraelske sigurnosne službe Shin Bet, i oni su Netanyahua upozorili da se nešto sprema...

Ali, kako piše Haaretz, Netanyahu te pozive nije spomenuo na velikom vojno-obavještajnom sastanku održanom 1. listopada, samo šest dana uoči napada.

Masakr 7. listopada i stravični udari na Gazu

U strašnom napadu Hamas i druge palestinske oružane skupine izvele su koordinirani napad na jug Izrael. Prvo su ispalili velik broj raketa, a onda je krenuo i kopneni desant. Upali su u Izrael i na paraglajderima, meta su im bili kibuci, vojne baze i glazbeni festival Nova. Uvijeno je oko 12000 ljudi, a njih oko 250 je oteto i odvedeno u Gazu.

Izrael je odmah odgovorio snažnim udarima, regija je utonula u rat, u izraelskim napadima na Gazu od tad je ubijeno više od 70.000 ljudi...