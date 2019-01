'Otišao je tamo jer je morao, djecu je trebalo prehraniti...'

Odrasli smo skupa. Skupa smo se počeli baviti razminiravanjem. Stalno smo bili jedan uz drugoga, ne mogu vjerovati da ga više nema, ispričao nam je to Igor Vekić, brat tragično preminulog hrvatskog pirotehničara Gorana Vekića (38).

Goran je poginuo u eksploziji bombe u Jemenu gdje je radio za jednu britansku kompaniju KSrelief kao tehnički savjetnik za razminiravanje. Navodno su u automobilu prevozili jednu minu koja se aktivirala.

Goran je iza sebe ostavio suprugu Adrijanu i četvero djece.

5 foreigners from Saudi EOD “Masam” team killed in IED explosion in Marib. pic.twitter.com/JSMOq51aVv