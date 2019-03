Otišao je u Vinkovce. Nakon 6 mjeseci vratio se kući. Slijep...

Prije nešto više od mjesec dana Ivan Mikuljan (22) iz Andrijaševaca došao je svojoj kući, ocu, bratu, stricu i teti. U kolovozu prošle godine otišao je od kuće u Vinkovce zdrav, a nakon pola godine vratio se kući slijep. U kolovozu, u gradu na Bosutu krvnički su ga pretukli huligani okupljeni oko najmlađeg sina saborskoga zastupnika Steve Culeja.

- Zadnjeg čega se sjećam, je da sam bio s prijateljima u kafiću i da smo smo izašli na jedan parking vani. Netko me udario s leđa i više se ničega ne sjećam. Kada bi se noću u bolnici probudio pokušavao sam povezati slike i shvatiti što mi se dogodilo, ali bez uspjeha. Sada sam kod kuće i najbiranije mi je da sam došao živ, a što se tiče vida nadam se da će se on vratiti i da ću opet biti onaj Ivan od prije – rekao je mladić koji po cijele dane provodi u zatamnjenoj prostoriji obiteljske kuće.

Foto: Franjo Lepan/24sata Ivan sa bratom Đurom

- Sam se ne usudim izaći iz kuće, pokušao sam jednom izaći u dvorište hodao sam pipajući zid, više po sjećanju kako dvorište izgleda i gdje se što nalazi. Na kraju sam morao pozvati brata Đuru da mi pomogne vratiti se u kuću. Bez brata ne smijem nigdje – rekao je Ivan, mladić koji još uvijek nije svjestan toga da mu je život visio o koncu, da su ga liječnici KBC-a Osijek nadljudskim naporima uspjeli održati u životu, i da se njegova mladost i snaga izborila da preživi.

Ostao bez majke sa 7 godina, baka mu umrla dok je bio u bolnici

- Od terapije pijem antidepresive kako bi lakše podnio sljepoću, koja će nadam se prestati. Imam osjećaj da svakog jutra kada se probudim vidim malo bolje – nada se ozdravljenju Ivan.

Nakon izlaska iz bolnice nitko ga nije uputio u toplice, čak su mu rekli da mu one ne trebaju jer on hoda i može se koristiti rukama, ali se nitko nije stavio u njegov položaj i pokušao ga shvatiti kako mu je slijep hodati po kući.

- Nisu mi odobrili lijek za oporavak očnih živaca, to moji moraju kupiti, svaka dva mjeseca moraju platiti oko 200 kuna. Ja više ne privređujem, prije nego se ovo dogodilo radio sam u Županji u Deutz Faru, kod njih sam dvije godine radio na ugovor. Kada sam došao kući pozvali su me da dođem raditi da ću dobiti stalno zaposlenje, morao sam im reći da je to trenutno nemoguće jer sam slijep. Bilo im je jako žao, jer su me cijenili kao radnika – kaže Ivan.

Dok je bio u bolesničkoj postelji umrla mu je baka, očeva majka, koja mu je uz njegovu tetu zamijenila majku bez koje je ostao kada je imao sedam godina.

Foto: 24sata/24sata

- Baku sam zadnji puta vidio onaj dan kada sam pošao u Vinkovce, bila je stara i bolesna. Pretpostavljam da je ovo što mi se dogodilo doprinijelo da ona umre. Nisam znao, tek kasnije su mi rekli, da smo baka i ja u jednom trenutku bili zajedno u bolnici, ona na prvom, a ja na trećem katu. Umrla je, a da me nije vidjela – tužno je izgovorio mladić, dodajući kako mu je trenutno najbitnije da ozdravi, a onda da odgovarajuće kazne dobiju oni koji su mu ovo učinili.

'Ostaje nam patnja i nada će se Ivan oporaviti'

- Iskreno se ne nadamo da će tu biti pravednosti, jer Culejev otac se upleo u sve i mislim da ima utjecaja na policiju – rekao je Ivanov otac, vjerojatno zbog toga što, kako je on kaže, u jednom policijskom izvješću stoji kako je njegov sin zadobio teške ozljede nakon samo jednog udarca. Čudno mu je kako je od tog jednog udarca zadobi ozljedu mozga, polomljenu jagodičnu kost i slomljenu vilicu, što je vidljivo iz medicinske dokumentacije.

- U kući smo trenutno mi muški, nadao sam se da će Ivan kada dobije posao za stalno u kuću dovesti nevjestu kojoj smo se svi radovali, a ovako ostaje nam patnja i nada da će se Ivan oporaviti, da ne ovisi o našoj pomoći – rekao je Ivanov otac.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru je, inače, objavilo da su Vijeću za mladež Općinskog suda u Vukovaru podnijeli prijedlog za izricanje maloljetničke sankcije prema četiri maloljetnika, dok su protiv dvojice maloljetnika odbacili kaznenu prijavu, kao i protiv Ivana. Ovoj četvorici, pak, prijeti kazna zatvora do tri godine.

U odnosu na preostalih osam osumnjičenih, među kojima je i 20-godišnji L. M., kojega se sumnjiči da je udario Mikuljana, nakon čega je on pao i glavom udario u beton, istraga i dalje traje, a ako im se utvrdi odgovornost i završe na sudu, prijeti im zatvorska kazna od 1 do 8 godina, odnosno od 3 do 12 godina, ako se pokaže da je po život opasna posljedica prouzročeno namjerno.

Drugoosumnjičeni u ovom slučaju je i Domagoj Culej, sin HDZ-ova saborskog zastupnika Steve Culeja, kojega policija sumnjiči za sudjelovanje u tučnjavi.