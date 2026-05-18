IMALA JE SAMO 37 GODINA...

Otišla je hrabra psihologinja: Preminula je Lea Devčić Conjar, godinama se borila s rakom

Piše Marta Divjak,
Poštujući njezinu želju, obitelj moli sve koji žele odati počast da umjesto kupnje cvijeća uplate donacije udrugama Krijesnica, Sve za nju i Nismo same

U 37-godini života preminula je psihologinja i gestalt psihoterapeutkinja  Lea Devčić Conjar. Njenu dugogodišnju i tešku borbu s agresivnim karcinomom pratila i hrvatska javnost. Tužnu vijest objavila je njena obitelj na društvenim mrežama, a napisali su kako je Lea preminula 15. svibnja, okružena najbližima u svom domu. 

- S velikom tugom i ljubavlju dijelimo vijest da je naša voljena Lea preminula. Sprovod je u srijedu, 20. 5. u 14 sati u Velikoj dvorani krematorija na Mirogoju. Poštujući Leinu želju, molimo vas umjesto cvijeća, tko želi, uplatu udrugama Krijesnica, Sve za nju i Nismo same - priopćili su na društvenim mrežama preminule.

U studenom 2021. potvrđena joj je dijagnoza Ewingova sarkoma, rijetkog i visokogor malignancyja kostiju i mekih tkiva koji uglavnom pogađa populaciju mlađu od 20 godina. Otkrivanju bolesti prethodilo je čak godinu dana neodređenih zdravstvenih tegoba i opsežnih medicinskih ispitivanja. Uslijedio je dugotrajan i agresivan terapijski proces koji je obuhvaćao višestruke kemoterapije, zračenja, transplantaciju matičnih stanica te kirurške zahvate na plućima i potkoljenici, uslijed čega je ostala s trajnim invaliditetom.

Nakon što su standardni protokoli liječenja prestali pokazivati učinkovitost, organizirana je crowdfunding kampanja radi financiranja personalizirane terapije i razvoja antitumorskog cjepiva u suradnji s inozemnim medicinskim timovima. Za ovaj je korak bilo potrebno 100.000 eura, što je zahvaljujući donacijama uspješno osigurano. Unatoč uspjehu kampanje i njezinoj golemoj volji za životom, bolest je u konačnici prekinula ovu tešku bitku.

