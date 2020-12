Otišla zadarska legenda: Foto Vjeko preminuo u 92. godini

Njegova životna priča obogaćeno fotografijama koje svjedoče o mnogim povijesnim i kulturnim događanjima u Zadru, nastala je u koautorstvu s Dragom Marićem

<p>Umro je <strong>Vjekoslav Surać</strong> legendarni zadarski Foto Vjeko. U 92. godini otišao je čovjek koji je "ušao u svaku zadarsku kuću" , jer gotovo da nema čovjeka koji se bar jednom nije slikao u njegovoj legendarnoj foto radnji. Snimao je portrete za dokumente, krštenja, vjenčanja, sprovode..</p><p>- Snimio sam sigurno više od milijun fotografija. I to analognih. Digitalnom fotografijom se ne bavim, ali svakodnevno pomažem kćeri Dolores i unuci Oyi koje sad vode posao. Ja sam fotograf obrtnik, ne umjetnik. Nisam se nikad bavio umjetničkom fotografijom, tek nekad reportažnom - rekao nam je prije dvije i pol godine kad smo u 24sata radili priču s njim povodom izlaska knjige o legendarnom Foto Vjeki.</p><p>Njegova životna priča obogaćeno fotografijama koje svjedoče o mnogim povijesnim i kulturnim događanjima u Zadru, nastala je u koautorstvu s <strong>Dragom Marićem</strong>. Mnogi su u nju rado zavirili i našli na fotografije na kojima su oni, netko njima blizak, rođak, prijatelj, susjed, ili samo Foto Vjeko.</p><p> - Čak me i vlastiti brat zove Foto Vjeko, za ne povjerovati - rekao nam je tada.</p><p>Fotografijom se počeo baviti s 15 godina, kad je zanat počeo naukovati kod Ratka Novaka. Od tada je živio od fotografiranja. Rodio se u siromaštvu, 24. veljače 1929. godine u Murvici kod Zadra, kao najstariji od šestero braće, a radionicu je otvorio 1951. i do danas je na istome mjestu, u Ulici Jurja Barakovića. Fotografirao je Zadar, ali i Ravne kotare i otoke pa je znao putovati na magarcu i na vesla od otoka do otoka.</p><p>Foto radnju u pravilu nikad nije zatvarao, učinio je to samo na po jedan dan kad su mu umrli roditelji. Povodom njegove smrti radnja će biti zatvorena do 3. prosinca.</p>