Tjedan dana nakon što je otkazivanje velikog ugovora o kupovini podmornica izazvalo diplomatski spor između Australije i Francuske, australski premijer Scott Morrison rekao je da je pokušao dogovoriti razgovor s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom no da to sada to nije uspio,

Morrison je u srijedu u Washingtonu rekao da će strpljivo ponovno graditi odnose s Francuskom.

Pariz je povukao svoje veleposlanike iz Canberre i Washingtona rekavši da ga je iznenadila odluka Australije da gradi podmornice na nuklearni pogon sa SAD-om i Britanijom umjesto da poštuje ugovor o gradnji francuskih konvencionalnih podmornica.

Macron i predsjednik SAD-a Joe Biden razgovarali su u srijedu telefonom kako bi popravili odnose, a Francuska je najavila da će se njen veleposlanik vratiti u Washington idućeg tjedna.

No Morrison, koji se ovoga tjedna nalazi u SAD-u, rekao je da je pokušao dogovoriti svoj razgovor s francuskim predsjednikom no da nije uspio.

"Pokušali. No prilika za taj poziv još nije došla", rekao je Morrison nakon susreta sa članovima američkog Kongresa s kojima je razgovarao o podmornicama i i novom sigurnosnom savezu sa SAD-om i Britanijom nazvanom AUKUS.

Morrison je rekao da razumije francusko razočaranje i dodao da otkazivanje ugovora za podmornice, prvotno procijenjenog na 40 a nedavno na 60 milijardi dolara, znači da su pitanja drugačije od onih u odnosima Washingtona i Pariza te da će biti potrebno više vremena da se riješe.

"Očekujem da ćemo. kada bude pravi trenutak i ukaže se prilika, imati slične razgovore", rekao je.

Morrison je rekao da su i dogovor s Australijom o stvaranju flote podmornica na nuklearni pogon i novi sigurnosni savez Australije, SAD,a i Ujedinjenog Kraljevstva dobili podršku i demokrata i republikanaca u njegovim razgovorima s američkim zastupnicima i dužnosnicima.