Otkazali sve letove u Zračnoj luci Split: Španjolski avion blokirao pistu nakon slijetanja

Zbog novog incidenta, drugog unutar istog dana, opet je prisilno zatvorena zračna luka u Splitu.

- Nakon slijetanja zrakoplova Airbus na letu IB0945 iz Madrida, u 16.22 sati došlo je do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, uslijed čega je zrakoplov ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi - rekao je Mate Melvan iz Zračne luke u Kaštelima za Slobodnu Dalmaciju.

Na letu je bilo 172 putnika i šest članova posade, ali nitko nije ozlijeđen.

- Svi putnici sigurno su iskrcani i upućeni u putnički terminal na preuzimanje prtljage i nastavak putovanja - rekao je Melvan i dodao da je privremeno zatvorena pisat te se radi na uklanjanju aviona sa staze i osiguravanju nastavka prometa.

Sinoć je zbog pojave drona u blizini piste bio obustavljen promet na dva sata te je otkazano nekoliko letova.