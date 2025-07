Otkriće 24sata: Nedovršenim šumskim stazama pokušavaju izvući milijunski iznos od EU!

Zadnjih mjeseci ovdje svakodnevno prolaze kamioni, voze šljunak i neku šutu u šumu, a iz šume izvlače drva. Kupili su i zemlju ovdje te kopaju rupe. Nitko ne zna što rade, a mi se bojimo da i kod nas, kao u Gospiću, na kraju ne bude otkriveno da je zakapan otpad.

Napisali su nam to mještani malog i uglavnom pustog naselja Utolica, koje je u sastavu Hrvatske Kostajnice, ali je zabačeno, okruženo šumom i udaljeno deset kilometara od centra grada. U višednevnom istraživanju ove priče, priča o zakapanju otpada nije potvrđena. Ali smo zato otkrili bespravnu gradnju i pokušaj izvlačenja europskog novca kroz potencijalnu prevaru! Oko ovoga slučaja će zato vjerojatno imati posla i Ured europskog tužitelja (EPPO). Riječ je o gradnji šumskih edukativnih staza koje na području Hrvatske Kostajnice i susjedne Hrvatske Dubice financira uglavnom Europska unija s gotovo 1,4 milijuna eura u 14 projekata!

Čelnici općine Hrvatska Dubica i Hrvatska Kostajnica nisu imali pojma što se događa na njihovu području niti su im investitori dali na uvid projekte. Ništa nije obilježeno propisanim tablama, nigdje ne stoji da je riječ o projektima koje sufinancira EU. Investitor gradnje 14 edukativnih staza je mala zagrebačka tvrtka Raafourty Green Technologies, koja je lani imala jednog zaposlenog i sjedište u stambenoj zgradi u centru metropole. Ali su ipak na području Hrvatske Kostajnice, Hrvatske Dubice te obližnje Sunje i Majura kupili oko 464.000 četvornih metara šume i ostalog zemljišta. Povezane tvrtke su kupile još dodatnih gotovo 300.000 četvornih metara, a da nitko od nadležnih ne zna što planiraju s tim golemim površinama! To su površine koje smo mi pronašli, no nije isključeno da ih ima i više.

Agencija za plaćanje u poljoprivredi i šumarstvu, preko koje idu europski novci, potvrdila nam je da je baš ovih dana zatražena isplata novca i predana dokumentacija da su staze dovršene. Trebali bi dobiti oko 1,4 milijuna eura ako se uključe i predujmovi koji su već isplaćeni. Međutim, mi smo na terenu utvrdili da staze za koje traže novac nisu dovršene niti su postavljene klupice, oznake i slično.

BESPRAVNA GRADNJA

- Ako je netko zatražio isplatu sredstava po ugovoru, a da nije obavio izvršeno, to je subvencijska prevara čak i ako se novac na kraju ne isplati. Ali ogradio bih se da uvijek sve treba dobro provjeriti - kaže nam sugovornik koji je do detalja upoznat s pravilima EU te kaznenom odgovornosti za one koji uzimaju ili traže novac mimo tih pravila.

Kako je sve počelo? Krajem ove zime u naselja Utolica i Slabinju u sastavu Kostajnice i Dubice stižu radni strojevi i kamioni.

- Na parceli koju su kupili kopaju goleme rupe, presjekli su nam i telefonski kabel. Ovom uskom cestom prolaze dnevno deseci kamiona te voze neku šutu i šljunak u šumu, a iz šume se vuku drva. Nas nekoliko se okupilo, tražili smo od gradonačelnika da reagira, da nam kaže što se radi i o kome je riječ, ali ni on nije isprva ništa znao. Ovo je užas - kaže Dragan Plačković, pokraj čije kuće prolaze kamioni uskom cestom na kojoj se teško mogu mimoići dva automobila.

Iz Hrvatske Kostajnice su nam potvrdili da su prijavili investitora zbog bespravnih radova na parceli u naselju. Ono je u vlasništvu sestrinske tvrtke Raafourty Building Technologies. Državni inspektorat je još u travnju izašao na teren, utvrdio radove bez dozvola, zatvorio gradilište i rekli su nam da su naložili povratak u prvobitno stanje. Sud je potvrdio i kaznio investitora, odgovorili su nam. Ali kad smo prošli tjedan bili na terenu, ništa nije vraćeno u prvobitno stanje. Fotografirali smo raskopano brdo, a na očišćenom zemljištu su, uz brda zemlje, i strojevi te montažni kontejneri za smještaj radnika. Postavljen je i video nadzor.

A što rade u šumi?

- Rekli su nam da rade neke edukativne šumske staze, ali nikad nisu pokazali projekte iako smo ih tražili. Prijavili smo policiji i prometovanje kamion jer postoji zabrana za one iznad pet tona. Pozvali smo im inspekciju za parcelu, ali za šumu ne znamo što i gdje točno rade. Mi kao grad nemamo velike ovlasti, pa se neki i ponašaju kao da je ovo Divlji zapad - kaže nam Dalibor Bišćan, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice.

Njegov komunalni redar Marko Böhm kaže da je više puta kontaktirao s investitorom, tražio je podatke o vozilima kako bi mogao eventualno izdati dozvole, ali papire nije dobio.

- A svi mi ovdje znamo da su staze krinka za izvlačenje drvne mase - smatra komunalni redar. Načelnica susjedne Hrvatske Dubice, Ružica Karagić, kaže kako također nije znala što se radi u šumi dok se mještani nisu žalili na radove. Oni kao općina rade jednu drugu šumsku stazu, pa su se ljudi njima obraćali iako te dvije stvari nisu povezane. Raaforty je napravio i deponij materijala u Slabinji, koja je u njihovoj općini.

- Komunalni redar ih je više puta pokušao kontaktirati. Nitko mu se nije javio. Ne razumijem zašto bi privatni investitor radio neke edukativne staze. Bio bi red da su nam se javili kao i neki drugi investitori, ali uopće nas nisu kontaktirali - kaže načelnica.

Njezin zamjenik je do svibanjskih izbora bio Stevan Todorović, koji je primio pritužbu građana i također nije uspio doći do vlasnika tvrtke. Njemu pored kuće, na parceli koju su kupili, deponij je kamena i strojevi.

PROLAZE KROZ TUĐE

- Jedan vlasnik šume nam se požalio da su prošli kroz njegovo, izvezli drvo i napravili put. Prije koju godinu su prvo došli, izvlačili drvo, pa ih nije bilo, i onda su se vratili na proljeće i dovezli taj kamen koji voze u šumu. Radnici su stranci koji ne znaju jezik, a onaj za kojega pretpostavljam da je šef uopće nije htio razgovarati s nama - kaže Todorović.

Iako bi čovjek, kad pomisli na gradnju šumske staze, zamislio nekoliko kilometara puta, to ovdje nije slučaj. Parcele tvrtke Raafourty Green Technologies nisu spojene, nego razbacane. Oni su Agenciji prijavili projekte samo na svom zemljištu, a do njih probijaju i šire postojeće šumske puteve. Kao što su se žalili mještani, nekad prolaze i kroz njihove parcele. Ti putevi su mahom blatni i raskopani. A na parcelama tvrtke Raafourty, koje su prilično iskrčene, zatekli smo platnene podloge na koje se nasipa kamen. Neke su nasute više, neke manje, ali daleko od toga da su dovršene. Tu bi trebali postaviti klupice i edukativne table, ali na lokacijama koje smo obišli toga nema.

Državna agencija je tri puta raspisala natječaj za financiranje uređenja šumskih staza. Na prva dva su se mahom javljali gradovi, općine i javne ustanove, a tek pokoji privatni šumoposjednik.

Na natječaju iz 2020. pojavljuje se i tvrtka Raafourty Green Technologies i prolazi s čak 16 projekata. Prema konačnoj listi, objavljenoj dvije godine kasnije, za svaki projekt staze odobreno im je 744.000 kuna, odnosno ukupno gotovo 11,9 milijuna kuna. Izabrana su tek 94 od prijavljena 333 projekta jer se potrošilo raspoloživih 65 milijuna kuna, pa su brojne javne ustanove, gradovi i općine ostali "ispod crte". Ta tvrtka je pojedinačno najveći korisnik novca za šumske staze.

OBITELJSKI POVEZANE TVRTKE

Iz Agencije kažu da su naknadno odustali od dva projekta, pa je ostalo njih 14, za koje su imali rok od dvije godine za završetak. Ukupna vrijednost tih 14 projekata staza - 1,38 milijuna eura.

Tvrtku Raafourty Green Technologies, ali i ostale koje počinju s Raafourty vode ili Darijan, ili Marina, ili Mirsada Žuvić. Prvo dvoje su djeca, a posljednja supruga arhitekta Davora Žuvića, koji je zapravo stvarni voditelj poslovanja. U svibnju ove godine sud u Zagrebu je potvrdio optužnicu Županijskog državnog odvjetništva protiv Davora Žuvića i partnera kojim se terete za subvencijsku prevaru vrijednu 634.000 eura! Tijekom 2017. i 2018. lažirali su projektnu i dokumentaciju o radovima na projektu dubrovačkog restorana kako bi dobili isplate kredita osiguranog državnim jamstvima. Mediji su pisali i da je Žuvić bio uhićen i prije 25 godina, kad je bio koordinator gradnje zračnih luka na otocima i s tadašnjim pomoćnikom ministra prometa terećen je za pronevjeru 21 milijun kuna. Sud ih je oslobodio jer šteta nije dokazana.

Upravo Davor Žuvić nam se javio objasniti sve oko gradnje staza iako je njegov sin direktor tvrtke. Naglasio je da su tvrtku lani prodali, ali da se sad odrađuju posljednji radovi. Potvrdio je da tek u rujnu planiraju završiti ugovorene staze.

- Radimo isključivo na zemljištu u vlasništvu tvrtke. Nismo još završili zbog lošeg vremena. Dosad sve sami financiramo, ali kad završimo, imamo odobrene projekte i onda će ići isplata. Neki su bezrazložno imali paranoju da ćemo mi zakapati neki otpad, ali smo dokazali da to nije točno. Stavljamo plavkasto crni kamen koji se bolje uklapa u prirodu - tvrdi Žuvić, koji kaže kako nisu sve staze iste dužine, ali da su prosječno dugačke 800 metara.

Pitamo ga i zašto privatna tvrtka radi takve staze te što je sa stotinama tisuća kvadrata koje su kupili i kojemu su vlasnici povezane tvrtke.

TURISTIČKI RAZVOJ?

- Te staze su priprema za buduće turističke projekte. Treba gostima nešto i dodatno ponuditi. Mi ćemo nakon ovoga razvijati i turističke projekte poput robinzonskog turizma, a onda naći investitora te ih prodati. Tako mi radimo - kaže Žuvić.

Pitamo ga i zašto su bespravno gradili u Utolici? Kaže da su htjeli garažu za strojeve, ali da im je inspekcija obustavila radove, pa je poručio: "Mi ćemo dobiti za to građevinsku dozvolu".

Kaže da su i gradonačelniku Kostajnice rekli što rade, ali priznaje da nisu dali projekte na uvid ni njemu.

Ove njegove izjave ne podudaraju se sa službenim odgovorima Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Oni su nam odgovorili da je prosječna dužina staza oko 400 metara, a to je upola manje nego što je naveo Žuvić. Iako on kaže da dosad nisu dobili nikakvu isplatu, Agencija nam je odgovorila da im je isplaćeno više od 444.000 eura predujma, odnosno polovica iznosa za sedam projekata. Ti predujmovi su osigurani bankarskom garancijom tvrtke, kažu. Za ostalih sedam nisu tražili predujmove na koje imaju pravo. Agencija nam je potvrdila, a to piše i u natječaju - morali su radove obilježiti tablama na kojima stoji što se radi i da staze sufinancira EU.

'SVE ĆEMO KONTROLIRATI'

Međutim, najvažnije je da je Agencija rekla da su već podnijeli zahtjev za isplatu cijelog iznosa i prijavili završetak svih 14 staza iako one nisu ni približno gotove.

- Agencija još nije provela kontrole kojima će potvrditi da su projekti dovršeni. Agencija je dosad korisniku isplatila predujmove te je ovih dana zaprimila 14 zahtjeva za isplatu nad kojima će provesti administrativnu kontrolu te kontrolu na terenu ili posjet lokaciji. Tijekom te kontrole provjerit ćemo je li ulaganje dovršeno i u uporabi, jesu li svi računi plaćeni i je li ispravno označeno u skladu s pravilima EU o informiranju i vidljivosti itd. Podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu podrazumijeva da su ulaganja za koja je podnesen zahtjev provedena/izvršena. U slučaju da nema nikakvih nedostataka, Agencija će isplatiti zatraženi i računima opravdani iznos. Ako ulaganja nisu dovršena i u funkciji ili ako postoje neke nepravilnosti, Agencija može uskratiti dio ili cijeli iznos sredstava te naplatiti predujmove aktiviranjem bankovnih garancija - odgovorili su nam iz Agencije.

Ali kako smo već napisali, ako novce u konačnici i ne isplate, to ne umanjuje odgovornost za lažno prikazivanje i povlačenje novca. Jedan nadzorni inženjer koji ima iskustva sa sličnim radovima koje financira Agencija kaže da oni često znaju provjeravati samo papire, a ne izlaziti na teže pristupačne terene po šumama. Također, posjetili smo i jednu takvu završenu edukativnu stazu koja je u privatnoj šumi i koju je također financirala Agencija, odnosno EU. Zarasla je i zapuštena tri godine od dovršetka.

- Pa nema ovdje ni ljudi, a kamoli turista. Nije mi jasno za koga to grade ako nije izvlačenje novca i drva iz šume. I na ovoj postojećoj su prošla možda dva psa - kaže nam jedan mještanin Utolice.

Slične reakcije i u Slabinji. Baš pokraj kuće gdje OPG ima Anđelko Ruf sa suprugom prolazi jedna staza u šumu. I na parcelama u šumi iznad njegova imanja bi Raafourty trebao dobiti novce za uređenje klupica, edukativnih tabli, nasipanje terena... Ruf kaže da uopće ne zna što rade. Kažemo mu da će dobiti novce da bi se pojačala turistička ponuda.

- Turizam? Kakva budalaština, pa nisu normalni. Ovo vam je Divlji zapad, tu jedino svakodnevno policija lovi migrante koji prelaze Unu, možda ih samo za njih rade. A ako već educiraju, evo neka mi dođu pomoći s poljoprivredom - kaže Anđelko kroz smijeh dok vari plug.