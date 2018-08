Otkrijte i doživite sve čari Makedonije

Doživite ljepotu jezera i "Grad svjetlosti" i sigurno ćete pomisliti da ih je priroda stvorila samo za vaše oči. Jedan od najljepših darova prirode u Europi je Ohridsko jezero i njegova okolica. Dovoljno je vidjeti ga usnulog u daljini, čuti valove, zagledati se u beskraj plavetnila i silno se zaljubiti u njega.

Foto: Macedonia Timeless Jezero je proglašeno svjetskom baštinom i pod zaštitom je UNESCO-a . To je jedno od najdubljih i najstarijih jezera u Europi, s više od 200 endemskih vrsta. Činjenica o dobi jezera, koje po izlasku sunca izgleda kao da je rođeno u zoru, leži u tragovima antičkog života na dnu njegovih voda. Pretpostavlja se da je staro između 4 i 10 milijuna godina, te se svrstava u istinske raritete. Jezero obiluje podvodnim vrelima i izvorima uz istočnu i južnu obalu, što njegove vode čini nevjerojatno bistrim. Većina površinskih izvora vode se nalaze kraj samostana "Sv. Naum", a u neposrednoj blizini grada je jedan od najpoznatijih izvora - Studenčista poznat kao Biljanini izvori.

Foto: Macedonia Timeless Grad Ohrid koji leži na obalama jezera, poznat i kao "Vječni grad" je povijest kulture Makedonije u malom, najvažniji obrazovni centar i kolijevka pismenosti slavenskih naroda. Tu je najstarije sveučilište u Europi (IX st.), zahvaljujući djelovanju Sv. Klementa i Sv. Nauma. Tvrđava je korištena i u rimskom i bizantskom razdoblju, a tijekom Samuilovog carstva bila je znatno proširena i povećana. Danas su ostale očuvane 18 kula i četiri vrata tvrđave, koji su zaštitni znak grada. Duh antičke dobi se osjeća i u amfiteatru u starom dijelu grada Ohrida. Vjeruje se da je sagrađen u 3. stoljeću prije Krista. Danas se u ovom kazalištu održavaju mnoge manifestacije, uključujući i Ohridsko ljeto. Ako posjetite Ohrid tijekom ljetnih mjeseci, a propustite vidjeti predstavu u ovom kazalištu, onda ćete propustiti i jedinstvenu priliku da dijele isti osjećaj s gledateljima koji su sjedili na tom istom mjestu, tisućama godina prije vas.

Foto: Macedonia Timeless Makedonija je Zemlja dodira. Čudesan prostor u kojem je moguće u svakom djeliću u bilo kojem trenu - vidjeti prošlost i osjetiti budućnost. Ako pitate Skopljanca gdje možete osjetiti duh grada, on će vas sigurno odmah uputiti do Stare skopske čaršije, tj. stare tržnice. Jedan od razloga - čaršija je mjesto koje na kojem se ukrštaju tradicija i suvremenost, krvotok grada i mjesto gdje se ljudi upoznaju i druže, gdje je svaki korak jedna povijest, i gdje se divite svakoj građevini.

Foto: Macedonia Timeless Čaršija je odraz multikulturnog društva grada. Stara čaršija postoji više od sedam stoljeća. Proteže se od Kamenog mosta do Bit pazara i Kale. Izgrađena je po uzoru na slične tržnice u bizantskim metropolama. U 16. i 17. stoljeću je bila jedna od najvažnijih orijentalnih tržnica na Balkanu, a sredinom 17. stoljeća je imala čak 2150 trgovina. Iako je preživjela nekoliko katastrofa, poput požara iz 1689. i potresa iz 1963., čaršija koja je ponos grada živi i danas. Premda po stilu prevladava osmanska arhitektura, znatan je broj ostataka iz razdoblja Bizanta.

Foto: Macedonia Timeless Posebna atrakcije su gostionice, poput Suli An, Kapan An, i Karavan Saraj, Kuršumli An, kao i kupaonice - hamami poput Čifte ili Daut pašinog hamama - i svaka od njih nosi svoju jedinstvenu priču. Gotovo da nema važnijeg objekta u čaršiji a koji nije već pretvoren u galeriju ili muzej.

Prošećite uličicama popločanim kaldrmom u labirintima bazara, izgubljeni u ljepoti arhitekture, posjetite neku od trgovina, kušajte lahmadžhun, ražnjiće ili burek, zasladite se lokumom, popijte čaj.

Foto: Macedonia Timeless Simboli grada Skopja su utvrda Kale i Kameni most. Utvrda se uzdiže nad gradom, s pogledom na njegovu mirnu prostranost i most preko rijeke Vardar koji spaja trg "Makedonija" i Staru skopsku čaršiju. Od nekada impozantne utvrde su ostali očuvani 121 metra dugi bedemi, tri kule i velika riznica arheoloških nalaza, uključujući brončane medalje Aleksandra III.

