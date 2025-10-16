Otkrili identitet nacista sa zloglasne fotografije u Ukrajini

Njemački povjesničar Jürgen Matthäus uz pomoć umjetne inteligencije tvrdi da je identificirao nacističkog vojnika na jednoj od najpoznatijih fotografija Holokausta, prenosi The Guardian.

Fotografija prikazuje nacista kako drži pištolj uz glavu klečećeg čovjeka ispred masovne grobnice, dok okolni pripadnici SS-a promatraju.

Do sada se mislilo da je scena snimljena u Vinici, no Matthäus i njegovi suradnici utvrdili su da se zločin dogodio 28. srpnja 1941. u Berdjčevu, Ukrajina, pod zapovjedništvom Einsatzgruppe C.

Koristeći arhivska istraživanja, analizu povijesnih dokumenata i rad grupe volontera iz Bellingcata, Matthäus je došao do zaključka da je vojnik na slici najvjerojatnije Jakobus Onnen, učitelj iz Njemačke i član nacističke stranke.

Foto: Profimedia

Onnen se školovao za nastavnika jezika i sporta te je u ranim 1930-ima postao član NSDAP-a.

Osim što je upotrijebljena tehnologija za prepoznavanje lica usporedbom sa starim obiteljskim fotografijama, Matthäus ističe kako umjetna inteligencija nije dovoljna sama po sebi.

Onnen nije imao visoku poziciju unutar SS-a i poginuo je 1943. godine, u borbi.

Imena žrtve na fotografiji još nisu otkrivena, ali Matthäus planira nastaviti istraživanja koristeći sovjetske arhive i moguće nove AI metode kako bi “vratio identitet” barem nekim od tisuća neimenovanih žrtava u istočnoj Europi.