Obavijesti

News

Komentari 0
ŽRTVA HOLOKAUSTA

Otkrili identitet nacista sa zloglasne fotografije u Ukrajini

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Otkrili identitet nacista sa zloglasne fotografije u Ukrajini
Foto: Profimedia

Koristeći arhivska istraživanja, analizu povijesnih dokumenata i rad grupe volontera iz Bellingcata, Matthäus je došao do zaključka da je vojnik na slici najvjerojatnije Jakobus Onnen, učitelj iz Njemačke i član nacističke stranke

Njemački povjesničar Jürgen Matthäus uz pomoć umjetne inteligencije tvrdi da je identificirao nacističkog vojnika na jednoj od najpoznatijih fotografija Holokausta, prenosi The Guardian.

Fotografija prikazuje nacista kako drži pištolj uz glavu klečećeg čovjeka ispred masovne grobnice, dok okolni pripadnici SS-a promatraju. 

Do sada se mislilo da je scena snimljena u Vinici, no Matthäus i njegovi suradnici utvrdili su da se zločin dogodio 28. srpnja 1941. u Berdjčevu, Ukrajina, pod zapovjedništvom Einsatzgruppe C. 

TOMISLAV KLAUŠKI "Volim Hitlera": Amerika je bila izvoznica demokracije. Danas se pretvorila u izvoznicu nacizma
"Volim Hitlera": Amerika je bila izvoznica demokracije. Danas se pretvorila u izvoznicu nacizma

Koristeći arhivska istraživanja, analizu povijesnih dokumenata i rad grupe volontera iz Bellingcata, Matthäus je došao do zaključka da je vojnik na slici najvjerojatnije Jakobus Onnen, učitelj iz Njemačke i član nacističke stranke. 

357 The last Jew in Vinnitsa, 1941
Foto: Profimedia

Onnen se školovao za nastavnika jezika i sporta te je u ranim 1930-ima postao član NSDAP-a. 

Osim što je upotrijebljena tehnologija za prepoznavanje lica usporedbom sa starim obiteljskim fotografijama, Matthäus ističe kako umjetna inteligencija nije dovoljna sama po sebi.

SPOSOBAN JE ZA SUĐENJE Bivšeg čuvara (98) optužili za njegovu ulogu u holokaustu. Sudit će mu kao maloljetniku
Bivšeg čuvara (98) optužili za njegovu ulogu u holokaustu. Sudit će mu kao maloljetniku

Onnen nije imao visoku poziciju unutar SS-a i poginuo je 1943. godine, u borbi.

Imena žrtve na fotografiji još nisu otkrivena, ali Matthäus planira nastaviti istraživanja koristeći sovjetske arhive i moguće nove AI metode kako bi “vratio identitet” barem nekim od tisuća neimenovanih žrtava u istočnoj Europi. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025