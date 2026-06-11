Otkrili nove poruke na suđenju roditeljima Koste K., oni i dalje smatraju da su bili brižni!

U Višem sudu u Beogradu završnim je riječima okončan ponovljeni kazneni postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka koji je trećeg svibnja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" usmrtio devet učenika i zaštitara. Postupak, koji je sve do iznošenja završnih riječi bio zatvoren za javnost, otkrio je potresne detalje o obiteljskim odnosima, a tužiteljstvo je zatražilo maksimalne kazne.

Završna riječ tužiteljstva: Dugotrajno zanemarivanje i izostanak kajanja

Glavni javni tužitelj Nenad Stefanović u završnoj je riječi naglasio kako za okrivljene roditelje ne postoje olakotne, već isključivo otegotne okolnosti. Ustvrdio je da tragični događaj nije rezultat iznenadnog propusta, već dugotrajnog zanemarivanja djeteta, potpunog neuspjeha u nadzoru i ignoriranja ozbiljnih znakova upozorenja.

Po njemu, roditelji su se bavili tek površnim roditeljstvom, zbog čega nisu na vrijeme reagirali na očite promjene u ponašanju sina. Stefanović je istaknuo kako Vladimir i Miljana Kecmanović tijekom suđenja nisu pokazali kajanje ni suosjećanje prema žrtvama. Zbog teških djela protiv opće sigurnosti te zanemarivanja i zlostavljanja djeteta, za Vladimira Kecmanovića tužiteljstvo je predložilo jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora. Za majku Miljanu, optuženu za zanemarivanje i zlostavljanje, zatražena je kazna od tri godine zatvora.

Obrana roditelja i šokantne poruke

Obrana Kecmanovićevih zatražila je oslobađajuću presudu, tvrdeći da navodi optužnice nisu dokazani. Vladimir Kecmanović je, pak, u završnoj riječi ponovio kako su on i supruga bili brižni roditelji te da ne zna kako je do zločina došlo, opisujući sve kao fenomen "crnog labuda". Miljana Kecmanović izjavila je da se trudila biti dostojanstvena.

​- Samo ja znam kako je u mojim cipelama - poručila je.

Tijekom iznošenja završnih riječi pročitane su i poruke koje je razmjenjivala sa sinom, a koje bacaju novo svjetlo na njihov odnos. Među njima su i sinova poruka "Mrzim te" te njezine poruke poput "Je*i se, sine" i "U školi sam, nemoj da me se stidiš, ja sam ti majka". Sam dječak je u ponovljenom svjedočenju promijenio iskaz, tvrdeći da roditelji "nisu odgovorni" jer je u međuvremenu "sazrio i porastao".

Potresna svjedočanstva obitelji žrtava

Posebno emotivan dio suđenja bila su obraćanja obitelji ubijene djece, koje su opisivale patnju s kojom žive od kobnog dana. Svi su zatražili maksimalne kazne za optužene, ističući njihovu izravnu odgovornost.

​- Moj dojam nije da je moju kćer ubio dječak, već Vladimir i Miljana Kecmanović svojim odgojem i ponašanjem - rekla je majka jedne od ubijenih djevojčica.

Punomoćnici oštećenih pridružili su se zahtjevu tužiteljstva, naglasivši da ponašanje optuženih tijekom suđenja zorno prikazuje u kakvom je okruženju dječak odrastao. Izricanje presude zakazano je za 18. lipnja.

*uz korištenje AI-ja

