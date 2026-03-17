Obavijesti

News

Komentari 0
IDENTITET POMNO ČUVAO

Otkrili tko je misteriozni ulični umjetnik Banksy: 'To sam ime ubio prije mnogo godina'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Hollie Adams

Opsežna istraga otkrila je pravo ime misteroznog uličnog umjetnika i način na koji se godinama skrivao pred očima javnosti

Desetljećima je ulični umjetnik Banksy gradio svoj brend na anonimnosti, postavši jedan od najpoznatijih i najpopularnijih živućih umjetnika čiji se identitet pomno čuvao. No, čini se da je toj tajni došao kraj. Opsežna istraga novinske agencije Reuters otkrila je, kako tvrde, njegovo pravo ime i način na koji se godinama skrivao pred očima javnosti.

POGLEDAJTE GALERIJU:

A view of the new Banksy artwork at London Zoo New Banksy Mural on the Royal Courts of Justice A new mural by anonymous artist Banksy, in Bayswater, London
21
Foto: Hollie Adams

Sve je počelo krajem 2022. godine u Horenki, selu pokraj Kijeva. Vozilo hitne pomoći zaustavilo se kod bombardirane stambene zgrade, a iz njega su izašle tri osobe. Dvojica su imala maske, no treći je bio prepoznatljiv: Giles Duley, fotograf s jednom rukom i dvije protetske noge. Maskirani muškarci izvadili su kartonske šablone i za nekoliko minuta na uništenom zidu osvanuo je apsurdan prizor - bradati muškarac u kadi. Bio je to nepogrešiv potpis Banksyja.

Local resident Reznychenko walks near a work of world-renowned graffiti artist Banksy at the wall of destroyed building in the Ukrainian village of Horenka
Foto: Gleb Garanich

Istražitelji su se vratili u Horenku s fotografijama osoba za koje se sumnjalo da bi mogle biti Banksy, uključujući Robina Gunninghama, kojeg su britanski tabloidi razotkrili još 2008., i Roberta Del Naju, frontmena benda Massive Attack. Jedna od svjedokinja, Tetiana Reznychenko, koja je slikarima skuhala kavu, prepoznala je Del Naju. Ubrzo je potvrđeno da su Del Naja i Duley uistinu ušli u Ukrajinu neposredno prije pojave murala. No, slagalicama je nedostajao ključni dio: tko je bio drugi slikar?

Odgovor se skrivao više od dva desetljeća u prošlosti i tisućama kilometara daleko. Ključni trag pronađen je u memoarima Banksyjevog bivšeg menadžera Stevea Lazaridesa, koji je opisao uhićenje umjetnika u New Yorku u rujnu 2000. godine. Banksy je tada uhićen dok je oslikavao jumbo plakat modnog brenda Marc Jacobs.

A new mural by anonymous artist Banksy, in Bayswater, London
Foto: Isabel Infantes

Novinari su uspjeli locirati zgradu i točan datum incidenta, što im je omogućilo pristup prethodno neotkrivenim policijskim i sudskim spisima. U spisu o prekršaju zbog remećenja javnog reda i mira nalazilo se i rukom pisano priznanje. Ime na svim dokumentima bilo je Robin Gunningham. Iako se to ime i ranije povezivalo s Banksyjem, ovo je bio prvi materijalni dokaz koji ga je neupitno identificirao.

Nakon što je The Mail on Sunday 2008. godine objavio priču u kojoj ga imenuje kao Robina Gunninghama, umjetnik je praktički nestao iz svih javnih evidencija. Lazarides je za Reuters potvrdio ono o čemu se nagađalo: dogovorio je da Gunningham zakonski promijeni ime.

A suspected new mural by artist Banksy is pictured in Marsh Lane in Bristol
Foto: Rebecca Naden

​- Ne postoji Robin Gunningham. To ime sam ubio prije mnogo godina. Nikada ga nećete pronaći - rekao je Lazarides.

Istragom korporativnih i imovinskih registara, istražitelji su otkrili da je Gunningham uzeo novo, nevjerojatno obično ime: David Jones. Ironično, ime koje nosi i David Bowie, čiji je alter ego Ziggy Stardust poslužio Banksyju kao inspiracija za portret kraljice Elizabete. Kao jedno od najčešćih imena u Velikoj Britaniji, omogućilo mu je savršeno skrivanje.

Gallery technician adjusts Banksy's artwork "Balloon Girl" at Sotheby's in London
Foto: Luke MacGregor

Konačna potvrda stigla je provjerom imigracijskih podataka. Na isti dan kad su Del Naja i Duley ušli u Ukrajinu, granicu je prešao i "David Jones" čiji se datum rođenja podudarao s onim Robina Gunninghama. Misterij je bio riješen: Banksy je Robin Gunningham, koji sada nosi ime David Jones, a Robert Del Naja, njegov idol iz mladosti, povremeno mu je partner u tajnim umjetničkim akcijama.

Banksy i njegova tvrtka Pest Control nisu odgovorili na upite. Njegov dugogodišnji odvjetnik Mark Stephens poručio je da umjetnik "ne prihvaća da su mnogi detalji točni" i pozvao medije da ne objavljuju priču, navodeći da anonimnost štiti slobodu izražavanja i umjetnika od prijetnji.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026