Otkrili uzrok velikog požara u skladištu HŽ-a u Osijeku

Uzrok požara, koju je izbio u utorak poslijepodne a ugašen uvečer oko 22 sata, u skladištu Hrvatskih željeznica u osječkom Donjem gradu, blizu željezničke stanice, jest kratki spoj na električnim instalacijama na više mjesta u dijelu skladišta, objavila je u srijedu osječka policija.

U požaru su u potpunosti izgorjelo skladište i pripadajući pomoćni objekt, navodi policija nakon prevedenog očevida.

Na požarištu su zbog sigurnosti cijelu noć ostali vatrogasci DVD-a Donji grad.

U HŽ Infrastrukturi su u utorak kazali da je vatra zahvatila njihova stara napuštena skladišta u kojima nije bilo ništa vrijedno. U blizini su se nalazile prazne cisterne koje su odmah uklonjene tako da nije bilo nikakve ugroze za stanovništvo.