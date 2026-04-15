Otkrili uzrok velikog požara u skladištu HŽ-a u Osijeku

Piše HINA,
Otkrili uzrok velikog požara u skladištu HŽ-a u Osijeku
U požaru su u potpunosti izgorjelo skladište i pripadajući pomoćni objekt, navodi policija nakon prevedenog očevida

Uzrok požara, koju je izbio u utorak poslijepodne a ugašen uvečer oko 22 sata, u skladištu Hrvatskih željeznica u osječkom Donjem gradu, blizu željezničke stanice, jest kratki spoj na električnim instalacijama na više mjesta u dijelu skladišta, objavila je u srijedu osječka policija.

U požaru su u potpunosti izgorjelo skladište i pripadajući pomoćni objekt, navodi policija nakon prevedenog očevida.

Na požarištu su zbog sigurnosti cijelu noć ostali vatrogasci DVD-a Donji grad.

UŽAS FOTO Evo kako izgleda skladište HŽ-a u Osijeku nakon buktinje
FOTO Evo kako izgleda skladište HŽ-a u Osijeku nakon buktinje

U HŽ Infrastrukturi su u utorak kazali da je vatra zahvatila njihova stara napuštena skladišta u kojima nije bilo ništa vrijedno. U blizini su se nalazile prazne cisterne koje su odmah uklonjene tako da nije bilo nikakve ugroze za stanovništvo.

Komentari 0
