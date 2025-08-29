Obavijesti

OBNOVA U VINOGRADSKOJ PLUS+

OTKRIVAMO Čak su osam puta mijenjali ugovor. Cijena skočila za 10,6 milijuna eura bez PDV-a

Piše Martina Pauček Šljivak,
OTKRIVAMO Čak su osam puta mijenjali ugovor. Cijena skočila za 10,6 milijuna eura bez PDV-a

Radovi sad stoje 69,4 mil. eura • Usred obnove otkaze dali šef financija i glavna arhitektica • Povukao se i Dulibić, šef Upravnog vijeća

Cijena ugovorenog projekta obnove od potresa u KBC-u Sestre milosrdnice s turskom građevinskom tvrtkom Akfen u startu je iznosila 44,860.309,24 eura (bez PDV-a). Ugovor je potpisan 25. studenoga 2022. godine po modelu "ključ u ruke", a to u praksi znači da izvođač za dogovorenu cijenu mora izvesti sve radove bez naknadnih povećanja troškova.

Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!
Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit

