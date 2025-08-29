Radovi sad stoje 69,4 mil. eura • Usred obnove otkaze dali šef financija i glavna arhitektica • Povukao se i Dulibić, šef Upravnog vijeća
OTKRIVAMO Čak su osam puta mijenjali ugovor. Cijena skočila za 10,6 milijuna eura bez PDV-a
Cijena ugovorenog projekta obnove od potresa u KBC-u Sestre milosrdnice s turskom građevinskom tvrtkom Akfen u startu je iznosila 44,860.309,24 eura (bez PDV-a). Ugovor je potpisan 25. studenoga 2022. godine po modelu "ključ u ruke", a to u praksi znači da izvođač za dogovorenu cijenu mora izvesti sve radove bez naknadnih povećanja troškova.
