OTKRIVAMO Doktori ne žele Beroša u Vinogradskoj. I sam ravnatelj se izuzeo iz odabira

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, dr. Davor Vagić, kako doznajemo od dobro upućenih izvora, zatražio je od Upravnog vijeća da ga izuzme od provođenja natječaja za neurokirurga koji je bolnica zaključila još 14. kolovoza, a koji je od početka sporan jer su pritisci da se zaposli upravo bivši ministar zdravstva Vili Beroš, protiv kojega je podignuta optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog primanja mita od 75.000 eura. Istovremeno, dok čeka novi posao u Vinogradskoj, također čeka i sjednicu optužnog vijeća.

Upravno vijeće je to i učinilo, odnosno izuzelo je ravnatelja od tog posla, a za provođenje natječaja sad je, kako doznajemo, zadužen zamjenik ravnatelja, dr. Neven Tučkar.

Na natječaj za neurokirurga prijavili su se Beroš i još dvojica neurokirurga, a ni mjesec i pol nakon završetka natječaja nije oformljeno Povjerenstvo koje treba obaviti razgovore sa svim prijavljenim kandidatima. Problem je što, kako doznajemo, nitko ne želi imati veze s tim natječajem.

- Dvojica neurokirurga odbila su biti u Povjerenstvu jer im je šef Klinike za neurokirurgiju rekao da mora zaposliti Beroša, odnosno točnije rečeno zahvalili su mu se na ponudi da budu u Povjerenstvu jer je uvjet bio taj da glasaju za Beroša. Na kraju je jedan drugi neurokirurg pristao biti u Povjerenstvu - rekao nam je jedan od dobro upućenih sugovornika, što smo dodatno provjerili s još nekoliko izvora koji su nam to potvrdili.

Drugi sugovornik nam je rekao kako bi, po pravilu, u Povjerenstvu trebala biti trojica neurokirurga te po jedan član pravne službe i jedan član uprave, a to može biti bilo tko od pomoćnika ravnatelja.

Evo što kaže šef neurokirurgije

Zvali smo i dr. Darija Josipa Živkovića, predstojnika Klinike za neurokirurgiju, koji je na upit je li točno da je zvao neurokirurge da budu u Povjerenstvu za provedbu natječaja rekao: "Nisam jer još nije oformljeno Povjerenstvo".

Na pitanje je li točno da u Povjerenstvu trebaju biti neurokirurzi, odgovorio je potvrdno i rekao da ne želi dalje ništa komentirati na pitanja oko zapošljavanja Vilija Beroša i da se obratimo Upravi.

Iako smo pisali kako natječaj stoji zbog zavrzlame vezane za Beroša, za kojega je ustanovljeno da mu je bolnica prije zaboravila otkazati ugovor o radu, u Vinogradskoj tvrde kako je "natječaj za prijam specijalista neurokirurgije u KBC-u Sestre milosrdnice u tijeku".

Prilikom pregledavanja dokumentacije utvrdili su da je Vili Beroš i dalje zaposlenik bolnice te da mu je bolnica propustila dati otkaz ugovora o radu kad je izabrao model 6+6, što su za 24sata potvrdila dva izvora. Beroš je u veljači 2018. prestao raditi u Vinogradskoj jer je tad prešao na novu dužnost, u Ministarstvo zdravstva, no nakon prestanka obavljanja dužnosti u ministarstvu imao je pravo na povratak u Vinogradsku, ali je odabrao model 6+6. Iako je mogao aktivirati i saborski mandat, to nije učinio, već se prijavio na natječaj u bolnici. Da se vrati u Sabor, kao redovni zastupnik primao bi od 4000 do 5000 eura mjesečno, a kako doznajemo - toliko bi primao i kao neurokirurg, gdje bi za taj novac morao raditi vikende i dežurstva, dok bi u Saboru radio mnogo manje. Berošu su početkom lipnja prepolovili mjesečnu naknadu koju prima kao bivši dužnosnik, tako je u prvih šest mjeseci nakon smjene primao punu ministarsku plaću od 4600 eura, a sad prima 2300 eura.

Podsjetimo, upravo je Beroš jedan od ključnih aktera u korupcijskoj aferi Mikroskop.

Prema Uskokovoj optužnici, Hrvoje Petrač je od sredine 2022. do kraja listopada 2024. vodio zločinačku grupu kojoj su, uz njegove sinove, pripadali poduzetnik Saša Pozder, tadašnji ministar zdravstva Vili Beroš, tadašnji šef Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice Krešimir Rotim, ujedno vlasnik privatne poliklinike, Goran Roić, tadašnji ravnatelj Kliničke bolnice za dječje bolesti u Zagrebu, te Tomo Pavić, tadašnji šef HZZO-a iz Krapine.

Uskok bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša tereti da je koristio autoritet ministra tražeći od ravnatelja bolnica da prime Sašu Pozdera i osiguravao sredstva iz državnog proračuna iako te nabave nisu bile u godišnjim planovima, dok je Saša Pozder izrađivao dokumentaciju i kriterije bodovanja u potpunosti usklađene s uređajima koje je prodavao i sudjelovao u podjeli koristi.

Ukupna šteta za državni proračun iznosi nešto više od 740 tisuća eura, a Petrači i Saša Pozder već su priznali da su po nerealno uvećanim cijenama hrvatskim bolnicama prodavali robotske mikroskope, a zauzvrat su Berošu, koji im je u tome pomagao, platili oko 75 tisuća eura mita.

Nakon nagodbe s Uskokom, Hrvoje Petrač osuđen je na tri godine i devet mjeseci zatvora zbog organiziranja zločinačke organizacije te novčanu kaznu od 300 tisuća eura.

Saša Pozder, poduzetnik čija je tvrtka MIS prodavala skupe mikroskopske robote, dobio je dvije godine i devet mjeseci bezuvjetno, tako da će se i on uskoro vratiti u Remetinec, gdje je već proveo osam mjeseci. Za njega je novčana kazna 200 tisuća eura, isto koliko je uplatio kao jamčevinu da izađe iz istražnog zatvora u srpnju.

Sad se čeka sjednica optužnog vijeća za Beroša, Pavića, Roića i Rotima, koja je zakazana za 4. studenoga, pa će se znati hoće li se nagoditi netko od njih.