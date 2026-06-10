Napravili smo analizu u najvećim hrvatskim bolnicama što se tiče izdavanja dopusnica liječnicima za dodatan rad van njihove matične bolnice.
NAJVEĆA BOLNICA NA KRAJU LISTE PLUS+
Otkrivamo gdje liječnici najviše rade sa strane: U dvije bolnice gotovo svaki 4. ima dopusnicu
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Iako KBC Split i KBC Zagreb imaju najveći apsolutni broj liječnika s odobrenjem za rad izvan matične ustanove, relativno najveći udio liječnika s dopusnicama ima KB Sveti Duh. U toj bolnici gotovo svaki četvrti liječnik radi dodatno.
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