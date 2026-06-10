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Otkrivamo gdje liječnici najviše rade sa strane: U dvije bolnice gotovo svaki 4. ima dopusnicu

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Otkrivamo gdje liječnici najviše rade sa strane: U dvije bolnice gotovo svaki 4. ima dopusnicu
Zagreb: Hodnici u KB Sveti Duh | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Napravili smo analizu u najvećim hrvatskim bolnicama što se tiče izdavanja dopusnica liječnicima za dodatan rad van njihove matične bolnice.

Iako KBC Split i KBC Zagreb imaju najveći apsolutni broj liječnika s odobrenjem za rad izvan matične ustanove, relativno najveći udio liječnika s dopusnicama ima KB Sveti Duh. U toj bolnici gotovo svaki četvrti liječnik radi dodatno.

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