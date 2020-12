Posjetili smo najve\u0107u stanicu u Austriji sa 170 testnih linija kako bi otkrili \u0161to se odvija iza kulisa testiranja koje je organizirala vojska. Ina\u010de, Be\u010d broji 270 testnih linija na tri lokacije,\u00a0Marx Halle, Stadt Halle i Messe Wien. Tamo trenutno radi sveukupno 2.000 tisu\u0107e vojnika i medicinskih radnika, od \u010dega polovica upravo na stanici koju smo obi\u0161li.

-\u00a0\u00a0Za \u010ditavu organizaciju smo imali samo 9 dana \u2013 rekao nam je Helmut Vogel, PR za vojsku sa sjedi\u0161tem u Be\u010du dok smo ga pratili u korak po prostorijama velesajma\u00a0( Messe Wien).

Ova stanica ima kapacitet od 45.000 testiranja dnevno. Prema rije\u010dima Helmuta Vogela dnevno ih se na toj lokaciji odazove oko 10 tisu\u0107a.

Za sam dolazak na testiranje se nije potrebno predbilje\u017eiti, a zahvaljuju\u0107i odli\u010dnoj organizaciji \u010dekanja uop\u0107e nema.

-\u00a0Do\u0161ao sam obaviti svoju gra\u0111ansku du\u017enost. Ovo je moje prvo testiranje i nisam imao nikakve simptome.\u00a0Prednost je \u0161to se ne mora unaprijed prijaviti ve\u0107 se mo\u017ee samo spontano do\u0107i, a danas sam imao vremena.\u00a0Sveukupno je trajalo pola sata \u2013 podijelio je s nama svoje iskustvo Ivan koji \u017eivi u Austriji.

Vojsci i medicinskim radnicima je naporno, ali nisu pod pritiskom

Ustajanje u 5 sati ujutro te smjena od 7 do 19 sati zasigurno nije slu\u017eenje osnovnog vojnog roka kakav su o\u010dekivali mladi\u0107i s hrvatskim podrijetlom i austrijskim dr\u017eavljanstvom. Nakon obaveznog brijanja i stavljanja crvenih beretki, organiziranog doru\u010dka sve po\u010dinje s dogovorom sa zapovjednikom koji ih raspore\u0111uje po stanicama. Tvrde kako nisu \u010duli za negativna iskustva gra\u0111ana koji su krajnji korisnici testiranja. Od dolaska pa do izlaska sa rezultatima potrebno je svega 20-30 minuta.

Po ulasku u halu gra\u0111ani trebaju slijediti liniju na podu dok ih se ne preusmjeri na slobodnu stanicu. Na destinaciji \u0107e vojnici na ra\u010dunalu zabilje\u017eiti podatke osobe. Zatim idete u ruke stru\u010dnog medicinsko osoblja koje \u0107e vam napraviti antigen test. Promatrali smo pristup tijekom obavljanja testa te uo\u010dili obzirno postupanje i obra\u0107anje medicinskog osoblja gra\u0111anima. Osoba \u0107e zatim sjesti u \u010dekaonicu na stolicu dok uzorak ne poka\u017ee rezultat. Nakon toga \u0107e vojnik osobi priop\u0107iti rezultat. Sve se odvija na jednom mjestu uz propisanu udaljenost i logisti\u010dki je odli\u010dno poslo\u017eeno. Na podu imate linije u nekoliko boja i sve \u0161to trebate je slijediti ih u stopu ovisno prema naputku.\u00a0Time se sprije\u010dilo kaoti\u010dno kretanje ljudi po prostorijama. Kako bi se reklo: svi su postrojeni na liniju.

U slu\u010daju da je osoba pozitivna na rezultat, iz hale A i C \u0107e biti upu\u0107ena u halu B - Bravo.\u00a0Tamo \u0107e ih do\u010dekati najvi\u0161i stru\u010dnjaci, doktori iz \u2018\u2019Vojne bolnice istok\u2019\u2019 te vojnici za kompjuterima koji \u0107e na licu mjesta bilje\u017eiti kontakte zara\u017eene osobe (contact tracing).

Bili smo jako znati\u017eeljni oko rezultata besplatnog masovnog testiranja obzirom da je njihov cilj targetirati sve one bez simptoma ili direktnog kontakta sa zara\u017eenima. Na toj lokaciji se dnevno testira oko 10 tisu\u0107a ljudi, a od njih 200 jedna osoba je pozitivna. Na to ujedno mo\u017eemo gledati kako je jedna od 200 testiranih osoba upravo bez ikakvih simptoma. Ina\u010de, ukoliko imate simptome ili ste bili u kontaktu sa zara\u017eenom osobom preporu\u010duje se instantna izolacija. U tom slu\u010daju \u0107e se nakon telefonskog poziva korona liniji pred va\u0161im vratima pojaviti osoblje s testom na grgljanje. Oni operiraju poput dostavlja\u010da hrane po gradu biciklima i svu opremu nose na le\u0111ima.\u00a0Ovaj proces, od poziva do dobivanja rezultata, trajat \u0107e oko tri dana. \u00a0

Iako se to izvana nije moglo primijeniti jednu \u010ditavu halu na Messe Wien je zauzeo vojni \u0161tab tre\u0107e brigade (Jagerbrigade) \u010dija specijalizacija je upravo brza uspostava. Unato\u010d tome \u0161to se prvi puta susre\u0107u s pandemijom njihova organizacija je dovedena do perfekcije i dojam je kako se ni\u0161ta ne prepu\u0161ta slu\u010dajnosti, a ovo je upravo njima bio jedan od najugodnijih i najedukativnijih novinarskih izleta. Ukoliko se Hrvatska odlu\u010di na masovna testiranja jedino \u0161to treba je slijediti austrijski model.

Podsjetimo, Austrija je lockdownom te posebnim mjerama poput masovnih testiranja uspjela smanjiti broj zara\u017eenih od 10 tisu\u0107a na 2 500 tisu\u0107e dnevno te zaustaviti kolaps zdravstvenog sistema.\u00a0