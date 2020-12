Austrija uvodi strogi režim za prelazak granice: 'Imali smo veliki uvoz korone s Balkana'

Austrija popušta mjere zatvaranja, što uključuje otvaranje skijališta od 24. prosinca, ali istodobno od ponedjeljka uvodi stroge mjere ulaska u zemlju uz desetodnevnu samoizolaciju, čime se želi onemogućiti zimski turizam

<p>Od 10 tisuća zaraženih korona virusom koje je prije početka trećeg lockdowna brojala Austrija broj se smanjio na 3.972, međutim porastao je broj dnevno umrlih. Prema službenim podacima, jučer je preminula 121 osoba i već se tjednima dnevne brojke preminulih kreću preko 100.</p><p>Unatoč tome što su stroge mjere trebale popustiti nakon 6. prosinca, austrijska vlada se odlučila na njihovo produženje. Hoteli ostaju zatvoreni tijekom cijelog razdoblja blagdana i otvorit će se najranije 7. siječnja. Ugostiteljski objekti ostaju zatvoreni. Preuzimanje hrane je moguće između 6:00 i 19:00.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Beroš o svojim danima u izolaciji</strong></p><p>Otvorena alkoholna pića ne smiju se prodavati, a usluge dostave i dalje su dopuštene bez vremenskih ograničenja. Kao i u slučaju hotela, ugostiteljstvo će se moći otvoriti 7. siječnja uz ograničenja, ovisno o stopi zaraze. Pubovi, barovi i noćni klubovi također ostaju zatvoreni.</p><p>Također, ove godine neće biti božićnih sajmova.</p><p>- Za Blagdane, počevši od 24. prosinca i sve do početka nove godine može se okupiti do 10 osoba. Taj broj uključuje odrasle i djecu – rekao je Kurz za 24sata naglasivši kako je najveći propust prema njemu bilo to što sa strogim mjerama nisu počeli odmah nakon ljeta.</p><p>Kulturna i sportska događanja, proslave vjenčanja i rođendana su zabranjeni, a iznimka su probe i umjetnički nastupi bez publike koji se izvode u profesionalne svrhe. Ovisno o razvoju zaraze, kulturne institucije i kina će se moći otvoriti tek nakon 7. siječnja.</p><p>No, dobra vijest je da su muzeji i knjižnice od 7. prosinca ponovno otvoreni, a kako je izjavio kancelarov zamjenik Werner Kogler "za sve one koji traže inspiraciju i refleksiju".</p><p>Kupnja blagdanskih darova također će biti omogućena od 7. prosinca. Pravila ostaju ista, jedan kupac na 10 metara kvadratnih, uz obavezno nošenje zaštitne maske. Policija će regulirati i kontrolirati shopping centre i ulice 7. i 8. prosinca. </p><p>Policijski sat je na snazi od 6 do 20 sati, a preporuka je izbjegavanje odlaska u ured i inzistira se na rad iz vlastitog doma.</p><h2>Otvaraju se žičare na skijalištima samo za blagdane</h2><p>Ipak, skijališta bi trebala početi raditi za izletnike i lokalno stanovništvo samo za blagdane. Mnogi na taj potez gledaju kao riskantan. Skijaške kolibe također ostaju zatvorene za zabave, što znači da nema après-skija i neće se služiti kaiserschmarrn za doručak. Žičare, gondole i pomagala za uspon ne smiju se koristiti u rekreacijske svrhe do 23. prosinca, a od tada im se kapacitet ograničava na samo 50 posto od uobičajenog. </p><p>Svi kontaktni sportovi su zabranjeni, a sportski objekti za amaterske sportaše također ostaju zatvoreni. Sportska igrališta na otvorenom mogu se otvoriti od 24. prosinca.</p><h2>Putovanje u inozemstvo: što teže to bolje!</h2><p>- Na nama je da spriječimo putovanje u inozemstvo na proslavu Nove godine, te ortodoksnih blagdana. Ljetos smo svjedočili uvozu korona virusa s Balkana. Čak 30 posto slučajeva je uvezeno u Austriju, 72 posto od toga je bilo sa zapadnog Balkana. Razlog tome je što imamo puno stanovnika koji odlaze posjetiti svoju rodbinu na Balkan ili u Tursku – izjavio je ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer.</p><p>Već od polovine prosinca svi oni koji se vrate iz inozemstva moraju deset dana biti u karanteni i predočenje negativnog testa nije dovoljno. Besplatno testiranje je u tom slučaju dostupno najranije nakon pet dana, a karantena može biti okončana ako su rezultati testa negativni. </p><p>Podsjetimo, Austrija je u svrhe mjera borbe protiv korona virusa upravo krenula s masovnim testiranjima. Testiraju se policajci, nastavnici, njegovatelji-ce, doktori i doktorice. Inače, Austrija dnevno obavi oko 30 tisuća testova, a broj će se uskoro podići na 40 tisuća. Kancelar Kurz je napomenuo kako je zima posebno problematična za širenje virusa jer svi borave u unutrašnjim prostorima.</p><h2>Cijepljenje protiv COVIDa-19 počinje u siječnju</h2><p>Građani Austrije će se moći cijepiti protiv COVIDa-19 već od siječnja. Pravo prednosti imaju zdravstveni radnici, liječnici i liječnice ,njegovatelji i njegovateljice te visoko rizične skupine, poput ljudi s tumorima. Za njih je namijenjeno prvih milijun doza cjepiva. Drugi krug cijepljenja s 2 milijuna doza će se odvijati u veljači, ožujku i travnju s fokusom na starije ljude iznad 65 godina te ljude koji rade unutar sistema, poput policije i vatrogasaca. </p><p>Ministar zdravlja Rudolf Anschober se prisjetio priča o uspjehu programa cijepljenja u Austriji, poput onog od dječje paralize. Rekao je kako se priča sada može nastaviti cijepljenjem protiv korone.</p><p>- Ne postoji prisila, već "vrlo hitna preporuka" za primanje cjepiva – rekao je Anschober ističući kako je zbog imuniteta krda potrebno cijepiti 50 posto građana.</p><p>Ta brojka je podignuta od strane Markus Zeitlinger-a, voditelja sveučilišne klinike za kliničku farmakologiju u MedUni Beč. Prema njemu se za uspjeh treba imunizirati 60 do 70 posto stanovništva.</p>