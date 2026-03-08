TRAŽE SE KORVETE PLUS+

Za dva broda dajemo 1,1, milijardu eura?! Ali trebamo li i u toj priči igrati na Francuze...

Piše Ekspertni tim Expressa,

NOVI EXPRESS Iz obrambenih krugova se čuje da dobro stoje projekti iz Španjolske, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje i Francuske - poredak koji se temelji na operativno-financijskim kriterijima