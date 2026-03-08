Za dva broda dajemo 1,1, milijardu eura?! Ali trebamo li i u toj priči igrati na Francuze...

Obavijesti

Kad su na Pleso sletjeli prvi Dassaultovi Rafale F3R, Hrvatska nije kupovala samo avion, nego i kartu za novi politički salon. Avioni su skupi i impresivni, a u isto vrijeme simboliziraju strateški zaokret. Kupljeni su i PZO sustavi kratkog dometa Mistral 3 te francuske haubice CAESAR, a sad se pojavila i četvrta stavka s etiketom Fabriqué en France - korveta Gowind 2500 iz koncerna Naval Group. Nije izabrana, još je u razmatranju, ali sama prisutnost već otvara politička i strateška pitanja.

