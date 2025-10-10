Kršek je, kako se doznaje, pod istragom zbog navodnog podmićivanja župana Stričaka. Pročešljali smo ostale poslove s varaždinskom bolnicom, ali i zadarskom. Njegova tvrtka je donator OB Varaždin
LEGLI MU MILIJUNI PLUS+
OTKRIVAMO Svi čudni poslovi Malnarova nasljednika: Dobiva na natječajima i donira bolnici!
Čitanje članka: 3 min
EPPO navodno istražuje je li poduzetnik i bivši voditelj Nemoguće eMisije Denis Kršek podmitio preko posrednika, poznatog varaždinskog poduzetnika, HDZ-ova župana Anđelka Stričaka da osigura da njegova tvrtka Dogan Septem dobije posao opremanja bolnice od 2,9 milijuna eura. Mediji pišu da je Stričaku navodno ponudio ili dao 10 posto, odnosno 290 tisuća eura, da utječe na Damira Poljaka, ravnatelja OB-a Varaždin, da odabere baš Kršekovu tvrtku. Istraga je u tijeku, pa je li bilo podmićivanja, koga i kako, još je nejasno. Kako smo već pisali, tražene specifikacije imaju samo proizvodi koje je ponudio Kršek.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku