Detalji sumnjive nabave u OB Varaždin: Namještaj koštao više od čak pet uređaja zajedno!

EPPO istražuje je li poduzetnik i bivši voditelj Nemoguće eMisije Denis Kršek podmitio preko posrednika, poznatog varaždinskog poduzetnika, HDZ-ova župana Anđelka Stričaka da osigura da njegova tvrtka Dogan Septem dobije posao opremanja bolnice od 2,9 milijuna eura. Mediji pišu da je Stričaku ponudio ili dao 10 posto, odnosno 290 tisuća eura, da utječe na Damira Poljaka, ravnatelja OB-a Varaždin, da odabere baš Kršekovu tvrtku.

Riječ je o poslu opremanja operacijskih sala ugradbenim elementima, odnosno namještajem. Pregledali smo natječajnu dokumentaciju koja je javno objavljena i pronašli zanimljivosti poput upozorenja drugih ponuđača da se specifikacijama u natječaju pogoduje upravo Kršeku. A to nije sve!

Akcija EPPO-a u Varaždinu, istražitelji provode izvide u zgradi Varaždinske županije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Cijeli natječaj je vrijedan oko pet milijuna i 200 tisuća eura. Dogan Septem je isporučio namještaj za sale poput ugradbenih ormara, polica i lampi za gotovo tri milijuna eura. Ostali uređaji, poput digitalnog RTG-a, uređaja za dijaskopiju i digitalnog uređaja za mamografiju, zajedno su stajali manje od toga, oko 2 milijuna i 300 tisuća eura. Postavlja se pitanje kako namještaj stoji više od još pet medicinskih uređaja. Uz to, bolnica je u početku planirala na ugradbene elemente potrošiti 2 milijuna i 800 tisuća eura bez PDV-a. Na kraju je Dogan Septem dobio natječaj s ponudom od 2 milijuna i 920 tisuća. Drugi ponuditelj je tvrtka Drager Medical Croatia d.o.o. s ponudom nešto manjom od milijun eura, ali 'krivim' lampama za operacijske sale. Treća je tvrtka koja se prijavljuje na sve natječaje jer se bavi prikupljanjem podataka o javnoj nabavi.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija

Specifični detalji

Kad smo već kod 'krivih' lampi, dali smo si truda i iščitali i tehničke specifikacije prije i nakon dva savjetovanja. Na jednom, o čemu postoji zapisnik na stranicama bolnice, pojavilo se 12 tvrtki. O čemu su točno pričali, nije poznato, no raspitali smo se i svi s kojima smo razgovarali kažu isto: tehničke specifikacije 'namještaja' su bile toliko specifične da je na natječaju mogla pobijediti samo jedna tvrtka: Dogan Septem. Pogledali smo i spomenute lampe. Riječ je o stropnim operacijskim lampama sa satelitom koje imaju križni oblik kupole i kontrolu osvjetljenja od 20 do 100 posto. Ovaj podatak je važan jer one koje nudi Drager imaju od 10 do 100 posto, a imaju i manju potrošnju energije od one koja je navedena u specifikacijama. Da ne kompliciramo, razlike su u detaljima, a ti detalji su dovoljno jedinstveni da odgovaraju onima koje je ponudila Kršekova tvrtka. Riječ je o lampama proizvođača Maquet koji je dio Getinge Group, čiji je zastupnik u Hrvatskoj upravo Dogan Septem, a usporedili smo ove specifikacije s onima na njihovoj službenoj stranici. Specifikacije odgovaraju točno određenom modelu čija se cijena kreće od 20 do 27 tisuća eura. Pomnoženo s osam lampi, koliko je OB Varaždin trebala, to je oko 200 tisuća eura. Ostaje još dva milijuna i 720 tisuća eura ostale opreme.

Za očekivati je da je i EPPO pronašao što i mi, ali i da u svojim izvidima pregledava i jesu li ti prigovori na savjetovanjima prije natječaja opravdani te isključuju li se tim specifikacijama druge tvrtke.

Foto: Brošura operacijskih lampi Maquet

Gdje je tu Pozder?

Index piše da je Kršek u nepošteno poslovanje krenuo kad je upoznao Sašu Pozdera koji je bio direktor podružnice Maqueta u Beogradu. Pozder je od tamo navodno najuren, a preko posrednika je za 24sata izjavio da nema veze s ovim slučajem i da je prestao biti direktor te tvrtke davno prije nego je ovaj sumnjivi natječaj uopće raspisan. To je istina, jer je u vrijeme raspisivanja natječaja, Pozder bio u Remetincu zbog afere Mikroskopi. Kršekovi poznanici kažu da su se Pozder i Kršek zaista poznavali i jedno vrijeme su bili i prijatelji, međutim ljubav je pukla nakon neke veće poslovne svađe.

Nije to jedino poznanstvo s nekim, u to vrijeme važnim, u poslu. Kršekovi poznanici kažu da se hvalio i da poznaje premijera Plenkovića, a neko vrijeme je držao i njihovu zajedničku fotografiju kao profilnu fotografiju na WhatsAppu. No fotografija izgleda kao da je Plenković uhvaćen za slikanje na nekom od službenih domjenaka.

Foto: privatna arhiva

Paljenje automobila

Kršek je pomalo ekscentrična figura, koja se uz poduzetništvo okušao i u pokušaju da naslijedi Željka Malnara nakon njegove smrti pa je uređivao i vodio emisiju na Z1 televiziji, 'Nemoguća eMisija'. Uspjeli smo s njim razgovarati s njim.

- Ovdje vam se radi o tome da sam ja otpustio čovjeka zbog malverzacija, rade mi zlo. Zapalili su mi dva auta, pa bilo je po medijima, vjerojatno i kod vas. Zapalili su mi BMW X6, poslali mi čovjeka u kuću koji me tražio da moram platiti 400 tisuća eura i prepisati mu tvrtku. Sve sam to prijavio. Supruga mi je u ovo vrijeme za koje je istraga, od 2021. do 2023., imala rak, i tako tešku bolesnu ženu oni prijavljuju! Ti isti su prijavili da sam podmitio Stričaka, a nisam. Podmeću mi, rade mi probleme - rekao je.

Ovaj palež automobila kojeg Kršek spominje se je dogodio i bio je u medijima, ali nije se radilo o njegovim automobilima i ne o njegovom BMW X6. Riječ je o paležu automobila u vlasništvu bračnog para Krsnik iz 2019. godine. A Krsnikovi su Kršeku i njegovoj supruzi Bojani poslovna konkurencija u svijetu prodaje medicinske opreme. Ne samo to, na sudu je Kršekov posinak, Bojanin sin, Antonio L. priznao da je zapalio automobile Krsnikovih jer su se žalili kad bi Dogan Septem pobijedio na natječaju.

- Na svaki tender koji mi prođemo, na svaki natječaj koji prođemo dobijemo žalbu od bračnog para ili prigovor na Državnu komisiju. To je bio moj razlog zašto sam to išao napraviti – objasnio je Antonio L. pojašnjavajući da je Dogan Septem dobio zastupništvo jednog proizvođača koji su prije zastupali Krsnikovi.

Zagreb: Dva vozila potpuno izgorjela ispred obiteljske kuće | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

I nije bila riječ o BMW X6, već o Mazda CX-3 i Smartu. Krsnikovi su nakon toga izgubili dosta poslova jer nije bio poznat motiv paleža pa im je reputacija bila narušena. E sad, je li netko Kršeku zapalio BMW X6 kako tvrdi? Moguće, ali to nije paljenje dvaju automobila od strane konkurencije koja ga želi uništiti o kojem su pisali mediji.