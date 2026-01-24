Obavijesti

AMERIČKI PLAN ZA HRVATA PLUS+

Otkrivamo: Tko je Trumpov krojač Hrvatske iz mračnog laboratorija za stvaranje kaosa

Piše Alen Galović,
Foto: Aaron Schwartz

Otac mu je bio član Pavelićeva HOP-a, poslije je veličao Bandića i nazivao ga hrvatskim Reaganom, a Max je danas najvažniji američki čovjek za Balkan, donosi novi broj tjednika Express o Maxu Primorcu

James B. Foley, bivši američki ambasador u RH, u svojoj je kolumni za prošli broj Expressa upozorio kako u SAD-u postoji jasan plan za zaustavljanje etničke i rasne transformacije te zemlje, za uništavanje liberalizma kao političke sile i izbacivanje liberala s vodećih razina kulture, osobito u akademskoj zajednici i medijima. Foley piše i da su plan za Trumpa uglavnom osmislili desničarski ideolozi iz trusta mozgova Heritage Foundationa. Što je to Heritage Foundation i kakav ima utjecaj na Trumpa? Jedan od najutjecajnijih konzervativnih think-tankova u SAD-u osnovan je još 1973. u Washingtonu. Već u prvom Trumpovu mandatu oni su imali golem utjecaj na njega, prema nekim procjenama čak je 60 posto njihovih preporuka Trumpova vlada uspjela stvarno provesti, a mnoge podržava i čeka pogodan trenutak da ih progura do kraja. Njihovi ljudi završili su u ministarstvima, Vijeću za nacionalnu sigurnost i regulatornim tijelima, a posebno snažan utjecaj imali su na konzervativne suce (uključujući Vrhovni sud), poreznu politiku i povlačenje iz međunarodnih sporazuma.

