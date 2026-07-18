Otkrivamo: Treba li Hrvatskoj golemi avion i hoće li on uopće nositi hrvatske oznake?

U hrvatskoj obrambenoj politici postoji stara boljka - fascinacija velikim sustavima. Što je platforma veća, skuplja i impresivnija, to se lakše prodaje javnosti. Zato je vijest da je ministar obrane Ivan Anušić na NATO-ovu summitu u Ankari potpisao pismo namjere o sudjelovanju Hrvatske u zajedničkom programu transportnih zrakoplova Airbus A400M Atlas izazvala veliko zanimanje. No iza toga krije se važnija činjenica: Hrvatskoj taj avion zapravo ne treba.