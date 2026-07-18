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Otkrivamo: Treba li Hrvatskoj golemi avion i hoće li on uopće nositi hrvatske oznake?

Piše Ekspertni tim Expressa,
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Otkrivamo: Treba li Hrvatskoj golemi avion i hoće li on uopće nositi hrvatske oznake?
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS
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Hrvatska neće kupiti A400M, nego određeni broj sati njegova korištenja. Drugim riječima, neće posjedovati platformu, nego transportnu sposobnost, donosi novi broj tjednika Express

U hrvatskoj obrambenoj politici postoji stara boljka - fascinacija velikim sustavima. Što je platforma veća, skuplja i impresivnija, to se lakše prodaje javnosti. Zato je vijest da je ministar obrane Ivan Anušić na NATO-ovu summitu u Ankari potpisao pismo namjere o sudjelovanju Hrvatske u zajedničkom programu transportnih zrakoplova Airbus A400M Atlas izazvala veliko zanimanje. No iza toga krije se važnija činjenica: Hrvatskoj taj avion zapravo ne treba.

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