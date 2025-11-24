Obavijesti

News

Komentari 0
SKANDALOZNI UGOVORI PLUS+

OTKRIVAMO U privatnoj dječjoj klinici supruge šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 3 min
OTKRIVAMO U privatnoj dječjoj klinici supruge šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
Foto: PIXSELL/

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece

Nakon što su 24sata otkrila da je Klinika za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, potpisala Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s privatnom Poliklinikom za dječje bolesti Helena, u vlasništvu supruge bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića, sad smo istražili koliko liječnika iz Klaićeve radi tamo jer nam bolnica do danas nije dogovorila na to pitanje. Odgovor je 15, plus još dvoje koji su u mirovini, ali su radili u Klaićevoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti
'GOL NAS NAPADAO'

Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba starosti 40 i 61 godinu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, rekla je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025