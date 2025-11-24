Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece
OTKRIVAMO U privatnoj dječjoj klinici supruge šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
Nakon što su 24sata otkrila da je Klinika za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, potpisala Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s privatnom Poliklinikom za dječje bolesti Helena, u vlasništvu supruge bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića, sad smo istražili koliko liječnika iz Klaićeve radi tamo jer nam bolnica do danas nije dogovorila na to pitanje. Odgovor je 15, plus još dvoje koji su u mirovini, ali su radili u Klaićevoj.
