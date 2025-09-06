Budući da je u vrijeme uhićenja dr. sc. Vilija Beroša u tijeku bilo izvođenje nastave u zimskom semestru već na početku postupka je bilo očito da je ugrožen gore opisan način izvođenja nastave, kažu nam s fakulteta.
KOŠTALO GA NASTAVNIČKE POZICIJE PLUS+
OTKRIVAMO Vili Beroš više nije profesor na fakultetu: 'Zbog uhićenja nije mogao predavati'
Čitanje članka: 2 min
Vilija Beroša uhićenje zbog sumnje da je primio mito od 75.000 eura stajalo je ministarske fotelje, a sad doznajemo da ga je koštalo i nastavničke pozicije na fakultetu. Kako otkrivaju 24sata, Beroš, više nije vanjski suradnik na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (ERF), gdje je do tada obnašao funkciju naslovnog izvanrednog profesora.
