Obavijesti

News

Komentari 7
KOŠTALO GA NASTAVNIČKE POZICIJE PLUS+

OTKRIVAMO Vili Beroš više nije profesor na fakultetu: 'Zbog uhićenja nije mogao predavati'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
OTKRIVAMO Vili Beroš više nije profesor na fakultetu: 'Zbog uhićenja nije mogao predavati'
Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Budući da je u vrijeme uhićenja dr. sc. Vilija Beroša u tijeku bilo izvođenje nastave u zimskom semestru već na početku postupka je bilo očito da je ugrožen gore opisan način izvođenja nastave, kažu nam s fakulteta.

Vilija Beroša uhićenje zbog sumnje da je primio mito od 75.000 eura stajalo je ministarske fotelje, a sad doznajemo da ga je koštalo i nastavničke pozicije na fakultetu. Kako otkrivaju 24sata, Beroš, više nije vanjski suradnik na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (ERF), gdje je do tada obnašao funkciju naslovnog izvanrednog profesora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)
KAZNENO PRIJAVILI PRIMALJU

Užas u Zagrebu: Tijekom poroda blizanaca preminulo dijete u stanu, uhitili Austrijanku (69)

Austrijansku su prijavili za nesavjesno liječenje, nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu preminulo jedno dijete. Žena je bila u stanu u svojstvu ovlaštene primalje
Osam sestara prvi put zajedno ljetuju: 'Kad je majka umrla, rekle smo ostati jedna uz drugu'
SESTRINSKA LJUBAV

Osam sestara prvi put zajedno ljetuju: 'Kad je majka umrla, rekle smo ostati jedna uz drugu'

Osam sestara prvi put su bile zajedno na ljetovanju • Kažu: Ovo je neprocjenjivo
Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi
NIJE KAZNENO ODGOVORAN

Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi

Kad dijete nema 14 godina, ono se ne može tretirati kaznenopravno, ali se po rješenju Zavoda za socijalnu skrb uključuje u tretman, bilo kroz instituciju ili izvaninstitucionalnu skrb, kaže socijalna pedagoginja Matea Babić.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025