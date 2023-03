Otkrivamo zašto je pao MIG-a 21 u prosincu prošle godine: Dvostruki peh za pilota Lukana

Točno tri mjeseca prošla su od pada MiG-a 21 HRZ-a, dvosjeda oznake 164, u gustu hrastovu šumu nedaleko od Slatine. Ministarstvo obrane RH, valjda računajući na uobičajeni zaborav puka, šuti o detaljima incidenta u kojem su vrhunski piloti, bojnik Ivan Lukan i pukovnik Zvonimir Milatović, jedva izvukli žive glave. Bio je to let bez tragičnog ishoda. Kako su tad, umalo kobnog 6. prosinca 2022. godine, birokratski suhoparno priopćili iz vojnog vrha, uzrok pada MiG-a je prestanak rada motora R13-300. I od tada silenzio stampa. Prema pouzdanim Expressovim izvorima unutar HRZ-a, uzrok nesreće je otkaz pumpe goriva motora NR21-F koja se tijekom leta doslovce - raspala. Razlozi takvom incidentu mogu biti razni - od generalne starosti pumpe, pogreške u montaži ili održavanju, pa do lošeg remonta i falsificirane dokumentacije pumpe, jer srušeni MiG jedan je iz famozne plejade aviona remontiranih u Ukrajini 2014. godine. Pumpa goriva zasebno se remontira i takav zahvat toliko je kompleksan da postoji poseban testni stol samo za pumpu. Da je tijekom leta otkazala pumpa goriva, srce svakog aviomotora, piloti nisu ni mogli znati. Naime, u kokpitu MiG-21 UM ne postoji instrumentalna indikacija takve vrste kvara. Stara letjelica, sovjetskog aviokonstruktorskog biroa Mikojana i Gurevića, teško da može raspolagati s iole suvremenijom preciznom automatikom i signalizatorima o vrsti kvara na motoru. Nekoliko umirovljenih pilota s MiG-ova kažu nam kako u svojoj karijeri ne pamte slučaj otkazivanja pumpe goriva. Od upućenijih mehaničara HRZ-a doznajemo da tijekom leta 6. prosinca kvar pumpe nije bio jedini problem. Nakon što su tijekom trenažnog leta iznad Slavonije uočili prestanak rada motora, koji nije bilo moguće ponovno pokrenuti, piloti su odlučili smanjiti brzinu. Ponirući MiG doveli su u poziciju pada u nenaseljeno šumovito područje te su bili pripravni za napuštanje aviona.