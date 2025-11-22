Impresivni stalaktiti dokaz su da su jama, kao i taj dio Jadrana, u povijesti bili na suhom. Uvjeti u njoj su ekstremni, kao u najvećim morskim dubinama. Do nje su mogli samo s posebnom opremom
Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'
Otok Lavsa. Mali nenaseljeni dio kornatskog arhipelaga tisućama je godina skrivao veliku tajnu, duboku podmorsku jamu punu života. Za nju nisu znali niti Rimljani, koji su ondje imali solanu, a do njenog dna na 69 metara, ovog su se rujna spustili speleoronioci.
