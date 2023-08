Otkrivena ogromna tajna vojna baza u Rusiji: ‘Spremaju žestoki napad dronovima na Ukrajinu!‘

Tisuće bespilotnih letjelica iranskog dizajna razvija Rusija u tajnoj vojnoj bazi, pokazuju dokumenti koji su procurili. Inženjeri u pogonu Alabuga u Tatarstanu, oko 800 kilometara istočno od Moskve, pokušavaju proizvesti oko 6000 nadograđenih bespilotnih letjelica do 2025. godine, izvijestio je The Washington Post. Iako proizvodnja kasni, stručnjaci smatraju da će stotine dronova ‘Shahed‘ biti usmjereno prema ukrajinskim ciljevima u isto vrijeme, umjesto desetaka, koliko ih se trenutno koristi u napadima, prenosi The Washington Post.

Dokumenti pokazuju da zaposlenici, od kojih su nekima oduzete putovnice kako bi se spriječilo njihovo napuštanje zemlje, koriste šifrirane nazive za projekt. Dronovi su tako ‘čamci‘, eksplozivi ‘branici‘, a Iran je naizmjence ‘Irska‘ ili ‘Bjelorusija‘.

Ovaj je program bio strogo čuvana državna tajna unatoč tome što se odvijao u ogromnom prostoru veličine 14 nogometnih igrališta, koji se trebao dodatno proširiti.

Inženjeri su dronove i modernizirali te ih učinili vodootpornima, zamijenivši nepouzdane kineske komponente.

Program ‘Project Boat‘ odgodilo je rusko ministarstvo obrane, a do veljače je više od pet tjedana kasnio s rasporedom. Ima i logističkih problema. Kad je tim organizirao kamione za prijevoz prve isporuke dronova iz zračne luke, otkrili su da nemaju viličar za utovar teških sanduka.

Zatim su ga unajmili od lokalne tvrtke, no nitko nije bio kvalificiran za rukovanje njime.

Unatoč tome, David Albright, bivši UN-ov inspektor za oružje smatra da bi Rusija mogla prijeći s povremenog lansiranja uvezenih Shaheda na redovitije napade sa stotinama njih, već do iduće godine, piše The Telegraph.