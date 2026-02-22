Obavijesti

NAPALI S 300 DRONOVA, 50 RAKETA

Zelenski: Još mrtvih i ranjenih nakon novih ruskih napada

Piše HINA,
Foto: Petros Karadjias

Najmanje je jedna osoba poginula, a još osam njih, među kojima i dijete, ranjeno je u najnovijim ruskim napadima dronovima i raketama u Ukrajini, rekao je u nedjelju predsjednik države Volodimir Zelenski

Admiral

Glavna meta napada bilo je energetsko postrojenje, no pritom su oštećene i stambene zgrade, a šteta je nanesena i željeznicama, objavio je Zelenski na Telegramu.

U Kijevskoj regiji poginuo je 49-godišnji muškarac nakon što je Rusija na Ukrajinu lansirala gotovo 300 dronova i 50 raketa i krstarećih raketa, rekao je.

Uz Kijev su pogođeni još i područje Dnjepropetrovska, Kirovograda, Mikolajeva, Odese, Poltave i Sumija.

- Moskva i dalje više ulaže u napade nego u diplomaciju - rekao je Zelenski, misleći na aktualne pregovore između zaraćenih zemalja.

Samo ovaj tjedan Rusija je, kako je kazao predsjednik, rasporedila preko 1300 borbenih dronova, više od 1400 jedrećih bombi i 96 raketa i krstarećih projektila.

- Stoga moramo ojačati svoju protuzračnu obranu. Svaki takav paket štiti kritičnu infrastrukturu i pridonosi tomu da stanovnici mogu voditi uobičajen život - istaknuo je Zelenski, dodavši kako Ukrajini trebaju sustavi koji mogu odgovoriti na balističke projektile.

Ukrajina se gotovo četiri godine opire potpunoj ruskoj invaziji uz zapadnu pomoć. U utorak, 24. veljače obilježit će se godišnjica početka rata.

