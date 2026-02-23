Volodimir Zelenski: 'Putin je već započeo Treći svjetski rat'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin "već započeo" Treći svjetski rat, u intervjuu za britansku televizijsku postaju BBC. Govoreći u Kijevu tijekom vikenda uoči četvrte godišnjice sukoba između Rusije i Ukrajine u utorak, Zelenski je rekao da se njegov pogled na sukob razlikuje od pogleda američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Imamo različite poglede na treći svjetski rat", rekao je Zelenski u intervjuu, koji je objavljen kasno u nedjelju po londonskom vremenu. "Vjerujem da ga je Putin već započeo. Pitanje je koliko će teritorija moći zauzeti i kako ga zaustaviti."

Zelenski je nastavio rekavši da "Rusija želi nametnuti svijetu drugačiji način života i promijeniti živote koje su ljudi sami odabrali". "Stoga vjerujem i dugo vjerujem da je Putin već započeo ovaj rat, a mi sprječavamo da postane široki treći svjetski rat."

Ukrajinski čelnik također je rekao da računa na pouzdana sigurnosna jamstva Sjedinjenih Država za svoju zemlju koja ne ovise isključivo o volji američkog predsjednika.

„Kao predsjednici, imamo fiksne uvjete“, rekao je Zelenski na pitanje vjeruje li Trumpu. „Želimo jamstva na 30 godina, na primjer. Kongres je potreban. Predsjednici se mijenjaju, ali institucije ostaju.“

Zelenski je također naglasio da je dugoročno cilj ponovno zauzeti sve teritorije koje je Rusija okupirala od početka rata i vratiti se na granice Ukrajine uspostavljene 1991., godine njezine neovisnosti.

To je samo pitanje vremena, ali trenutno nije moguće, rekao je.

„Učiniti to danas značilo bi izgubiti ogroman broj ljudi, milijune ljudi jer je ruska vojska velika i razumijemo cijenu takvih koraka. Ne bismo imali dovoljno ljudi“, rekao je ukrajinski čelnik. „A također nemamo dovoljnu količinu oružja. To ne ovisi samo o nama, već i o našim partnerima.“

Zelenski je još jednom kategorički odbacio ustupanje daljnjih teritorija u Donjeckoj, Hersonskoj i Zaporiškoj regiji, koje Rusija nije uspjela u potpunosti osvojiti.

„Ne gledam na to jednostavno kao na zemlju. Vidim to kao napuštanje - slabljenje naših pozicija, napuštanje stotina tisuća naših ljudi koji tamo žive. Tako ja to vidim. I siguran sam da bi ovo 'povlačenje' podijelilo naše društvo.“

U intervjuu je Zelenski, čiji je početni mandat istekao, ostavio otvorenim pitanje hoće li se ponovno kandidirati za predsjednika na bilo kakvim novim izborima. U svakom slučaju, prije takvog glasovanja bila bi potrebna pouzdana sigurnosna jamstva kako bi se spriječila manipulacija izborima i trajno zaštitila Ukrajina od ruskih aneksionističkih ambicija, rekao je.

Putin, koji je naredio potpunu invaziju na Ukrajinu 2022., od 2024. više je puta izjavio da Zelenski više nije legitiman zbog isteka mandata.

Kijev, međutim, ukazuje na ratno stanje, koje zabranjuje izbore tijekom ratnog vremena, čime se produžuje Zelenskijev mandat. Međunarodno je Zelenski i dalje priznat kao ukrajinski predsjednik.