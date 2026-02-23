Obavijesti

News

Komentari 0
ČETIRI GODINE RATA

Volodimir Zelenski: 'Putin je već započeo Treći svjetski rat'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Volodimir Zelenski: 'Putin je već započeo Treći svjetski rat'
Foto: Ilustracija - Reuters

Zelenski je naglasio da je dugoročno cilj ponovno zauzeti sve teritorije koje je Rusija okupirala od početka rata i vratiti se na granice Ukrajine uspostavljene 1991., godine njezine neovisnosti

Admiral

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin "već započeo" Treći svjetski rat, u intervjuu za britansku televizijsku postaju BBC. Govoreći u Kijevu tijekom vikenda uoči četvrte godišnjice sukoba između Rusije i Ukrajine u utorak, Zelenski je rekao da se njegov pogled na sukob razlikuje od pogleda američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Imamo različite poglede na treći svjetski rat", rekao je Zelenski u intervjuu, koji je objavljen kasno u nedjelju po londonskom vremenu. "Vjerujem da ga je Putin već započeo. Pitanje je koliko će teritorija moći zauzeti i kako ga zaustaviti."

Zelenski je nastavio rekavši da "Rusija želi nametnuti svijetu drugačiji način života i promijeniti živote koje su ljudi sami odabrali". "Stoga vjerujem i dugo vjerujem da je Putin već započeo ovaj rat, a mi sprječavamo da postane široki treći svjetski rat."

SMRTONOSNA ZASJEDA VIDEO Eksplozije u Lavovu: Ubijena policajka, 15 ranjenih. Gradonačelnik: Čin terorizma!
VIDEO Eksplozije u Lavovu: Ubijena policajka, 15 ranjenih. Gradonačelnik: Čin terorizma!

Ukrajinski čelnik također je rekao da računa na pouzdana sigurnosna jamstva Sjedinjenih Država za svoju zemlju koja ne ovise isključivo o volji američkog predsjednika.

„Kao predsjednici, imamo fiksne uvjete“, rekao je Zelenski na pitanje vjeruje li Trumpu. „Želimo jamstva na 30 godina, na primjer. Kongres je potreban. Predsjednici se mijenjaju, ali institucije ostaju.“

Zelenski je također naglasio da je dugoročno cilj ponovno zauzeti sve teritorije koje je Rusija okupirala od početka rata i vratiti se na granice Ukrajine uspostavljene 1991., godine njezine neovisnosti.

NAPALI S 300 DRONOVA, 50 RAKETA Zelenski: Još mrtvih i ranjenih nakon novih ruskih napada
Zelenski: Još mrtvih i ranjenih nakon novih ruskih napada

To je samo pitanje vremena, ali trenutno nije moguće, rekao je.

„Učiniti to danas značilo bi izgubiti ogroman broj ljudi, milijune ljudi jer je ruska vojska velika i razumijemo cijenu takvih koraka. Ne bismo imali dovoljno ljudi“, rekao je ukrajinski čelnik. „A također nemamo dovoljnu količinu oružja. To ne ovisi samo o nama, već i o našim partnerima.“

Zelenski je još jednom kategorički odbacio ustupanje daljnjih teritorija u Donjeckoj, Hersonskoj i Zaporiškoj regiji, koje Rusija nije uspjela u potpunosti osvojiti.

„Ne gledam na to jednostavno kao na zemlju. Vidim to kao napuštanje - slabljenje naših pozicija, napuštanje stotina tisuća naših ljudi koji tamo žive. Tako ja to vidim. I siguran sam da bi ovo 'povlačenje' podijelilo naše društvo.“

GORLJIV APEL Papa Lav: Mir u Ukrajini se ne može odgoditi, riječ je o hitnoj potrebi koja se mora provesti
Papa Lav: Mir u Ukrajini se ne može odgoditi, riječ je o hitnoj potrebi koja se mora provesti

U intervjuu je Zelenski, čiji je početni mandat istekao, ostavio otvorenim pitanje hoće li se ponovno kandidirati za predsjednika na bilo kakvim novim izborima. U svakom slučaju, prije takvog glasovanja bila bi potrebna pouzdana sigurnosna jamstva kako bi se spriječila manipulacija izborima i trajno zaštitila Ukrajina od ruskih aneksionističkih ambicija, rekao je.

Putin, koji je naredio potpunu invaziju na Ukrajinu 2022., od 2024. više je puta izjavio da Zelenski više nije legitiman zbog isteka mandata.

Kijev, međutim, ukazuje na ratno stanje, koje zabranjuje izbore tijekom ratnog vremena, čime se produžuje Zelenskijev mandat. Međunarodno je Zelenski i dalje priznat kao ukrajinski predsjednik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zelenski: Još mrtvih i ranjenih nakon novih ruskih napada
NAPALI S 300 DRONOVA, 50 RAKETA

Zelenski: Još mrtvih i ranjenih nakon novih ruskih napada

Najmanje je jedna osoba poginula, a još osam njih, među kojima i dijete, ranjeno je u najnovijim ruskim napadima dronovima i raketama u Ukrajini, rekao je u nedjelju predsjednik države Volodimir Zelenski
Ukrajinska vojska: 'Pogodili smo ruske brodove na Krimu!'
NOĆNA OPERACIJA

Ukrajinska vojska: 'Pogodili smo ruske brodove na Krimu!'

Razmjeri štete se utvrđuju. Također, u gradu Jevpatoriji pogođena su dva zrakoplova B-12 na području zrakoplovnog remontnog zavoda...
Snimili borbu drona i ruskog vojnika: Okrio mu je položaj. Nakon 39 sekundi bio je kraj
JEZIVO

Snimili borbu drona i ruskog vojnika: Okrio mu je položaj. Nakon 39 sekundi bio je kraj

U trenutku očaja, ruski vojnik podiže drveni štap sa zemlje u uzaludnom pokušaju da obori svog robotskog progonitelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026