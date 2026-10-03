Otkriveno spomen-obilježje u Gornjim Jamama posvećeno 14 ubijenih Hrvata 1991.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved s predstavnicima obitelji žrtava u subotu je u Gornjim Jamama otkrio spomen-obilježje "Golubica", posvećeno žrtvama Domovinskog rata i 14 mještana ubijenih 1991., čiji su posmrtni ostaci ekshumirani iz masovne te više pojedinačnih grobnica.

U Gornjim Jamama postavljeno je 86. spomen-obilježje „Golubica“ u Hrvatskoj i ujedno deseto na području Gline, čime se nastavlja čuvati sjećanje na žrtve ratnih stradanja na glinskom području. Nakon polaganja vijenaca i odavanja počasti, spomen-obilježje je blagoslovljeno, a potom je ispred kapelice Ranjenog Isusa služena misa za stradale.

„Ovo spomen-obilježje stajat će kao trajni svjedok patnje i ustrajnosti hrvatskog naroda te kao opomena generacijama koje dolaze o cijeni kojom je plaćena sloboda Hrvatske. Neka ovo mjesto bude mjesto spomena, mjesto sjećanja i mjesto molitve“, rekao je potpredsjednik Vlade Tomo Medved.

Poručio je kako potraga za nestalim i poginulim osobama neće stati dok se ne pronađu svi nestali.

"Želimo svakoj žrtvi vratiti dostojanstvo, a obiteljima pravo na istinu i mir“, dodao je Medved.

Ministar je također istaknuo kako će Hrvatska nastaviti tražiti informacije o sudbini nestalih te je pozvao Srbiju da se suoči sa svojom odgovornošću za događaje tijekom Domovinskog rata, otvori arhive i pruži informacije o mjestima na kojima se još uvijek nalaze posmrtni ostaci žrtava.

U Gornjim Jamama 1991. godine ubijeno je 14 mještana, među kojima je bilo i troje maloljetne djece. Žrtve su potom spaljene u jednoj kući, a selo je uništeno.

Posmrtni ostaci sedam žrtava pronađeni su u masovnoj i pojedinačnim grobnicama te su ekshumirani i identificirani, dok se za preostalih sedam žrtava još traga. Selo je nakon tog zločina napušteno te je do danas ostalo nenaseljeno, jedino u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Celjak: Važno obilježavati događaje iz Domovinskog rata i čuvati sjećanje

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak naglasio je kako se danas prisjećamo počinjenog zločina te dodao kako je važno obilježavati tužne događaje iz Domovinskog rata i čuvati sjećanje, ali ne zato da bi se mrzilo ili osvećivalo.

„Učinimo sve što je moguće da se takvo zvjerstvo, da se tuga i rat, ne ponove na našem području“, poručio je Celjak.

Gradonačelnik Gline Ivan Janković podsjetio je da je s područja grada Gline u Domovinskom ratu poginulo 396 Glinjana.

„Teško je pronaći riječi i teško je pronaći suze koje nisu isplakane. Ovdje u Gornjim Jamama tišina je najglasnija. Tišina ovog sela koje je bilo živo sa 150 stanovnika, danas nema ni jednoga stanovnika. Tišina odjekuje ovim selom“, rekao je Janković.

Izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, brigadir Ivan Petrić, izrazio je zahvalnost i poštovanje mještanima Gornjih Jama koji su podnijeli veliku žrtvu tijekom Domovinskog rata.

„Naša je dužnost da mlade naraštaje učimo da ne zaborave, da prenose priču o žrtvi. I da ne zaboravimo - oni koji su činili zlo hrvatskom narodu u Domovinskom ratu, učinili bi to opet ako bi im se za to pružila prilika“, ocijenio je Petrić.

Od početka procesa traženja u Hrvatskoj je otkriveno više od 150 masovnih i više od 1300 pojedinačnih grobnica, iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 5297 osoba. Završno je identificirano 84,4 posto ekshumiranih osoba, dok posmrtni ostaci preostalih žrtava još nisu identificirani.

Republika Hrvatska još traga za 1725 osoba iz Domovinskog rata - 1341 osobom nestalom tijekom rata te 384 smrtno stradale osobe za koje nije poznato mjesto ukopa.