DRUŽILI SU SE ZAJEDNO

Otkriveno tko je tip kojeg je Leon upucao u Središću. Zaštitar je, tjelohranitelj nogometaša...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Otkriveno tko je tip kojeg je Leon upucao u Središću. Zaštitar je, tjelohranitelj nogometaša...
Leon Lučić (arhivske fotografije) | Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL

Lučić je navodno nekoliko desetaka minuta prije pucnjave bio u kafiću iz kojeg je otišao. "Nakon njega je došao muškarac i tražio je Leona, rekao je 'gdje je Leon, pi**a', prepričava nam jedan od svjedoka...

Zagrebačko Središće je i dalje u šoku, nakon jučerašnje pucnjave. Podsjetimo, jedan muškarac upucao je drugog, a sat vremena kasnije bio je uhvaćen i uhićen. Riječ je o Leonu Lučiću, bivšem policajcu, danas glumcu serije Krim tim 2, koji je pod istragom USKOK-a zbog sumnji na zloporabu položaja i pokušaj iznude. Kako se vidi na snimkama bilo je verbalnog sukoba, nakon toga pucnjava, te je Lučić mirno odšetao u zgradu i sakrio se u stanu. 

Osim hitne pomoći, na teren su u tri minute nakon dojave, potvrdio je ministar Davor Božinović stigli i policajci. Uslijedila je filmska akcija uhićenja. Na terenu se ubrzo pojavila specijalna, interventna, temeljna i kriminalistička policija.

Ranjeni muškarac koji je izvan životne opasnosti, hitna pomoć prevezla je u KBC Zagreb. Kako doznajemo riječ je o Denisu M., bivšem prijatelju Lučića i zaštitaru koji je radio u klubovima i za nogometaše.

Lučićevi susjedi u Ulici Ede Murtića ulici nasuprot Muzeja suvremene i dalje su u šoku. 

- Viđali smo njih dvojicu zajedno, ali tko zna kakvi su tu problemi - prokomentirao je jedan os susjeda. Ranije smo objavili i kako je Lučić nekoliko desetaka minuta prije pucnjave bio u lokalnom kafiću. 

- Leon je sjedio u lokalnom kafiću. Bio je normalan, šutio je kao i inače - govori nam jedan od susjeda iz kvarta.

NIŠTA OD REPRIZA Krim Tim 2 se zbog Lučića više neće prikazivati na RTL-u
Krim Tim 2 se zbog Lučića više neće prikazivati na RTL-u

Dodaje da se Lučić u kafiću zadržao neko vrijeme, a nakon toga je otišao prema svojoj zgradi.

- Onda je došao drugi muškarac, tražio je Leona, rekao je 'gdje je Leon, pi**a', nakon toga je sjeo u svoj Porsche i otišao prema zgradi - kaže nam dalje susjed. Ubrzo nakon toga, prepričava, čula se pucnjava. Kvart je završio pod opsadom, područje je preplavila policija.

- Došla je hitna, ubrzo i policija a nakon toga i specijalci. Svi mi znamo tko je Leon Lučić, ali nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici - kaže za 24sata šokirani susjed koji je svjedočio drami u Središću.

