Krim Tim 2 se zbog Lučića više neće prikazivati na RTL-u

Reprize serije 'Krim tim 2 - Pravda na zadatku' više se neće prikazivati na kanalu RTL2. Gledatelje u jutarnjem terminu na kanalu RTL2 očekuje dupla doza televizijske serije 'Krv nije voda, javili su s RTL-a nakon što je u srijedu prijepodne uhićen Leon Lučić zbog sudjelovanja u pucnjavi u Novom Zagrebu.

'K.T. 2 - Pravda na zadatku', poznatija pod nazivom 'Krim Tim 2', hrvatska je krimi serija emitirana na RTL-u od 14. svibnja 2007. do 29. kolovoza 2008. godine. Nastala je u koprodukciji Constantin Entertainment GmbH i Ring Multimedije, a kroz više od 100 epizoda pratila je policijske inspektore - Leona Lučića, Ivana Primorca te Vesnu Kozar, koji su i u stvarnom životu radili u policiji.

Foto: PROMO

U prvih 55 epizoda umjesto Vesne pojavljuje se glumica Dunja Sepčić, koja igra policijsku inspektoricu Anju Morić.

Serija je snimana u formatu 'lažnog dokumentarca', što znači da je svaki slučaj bio prikazan kao stvarna istraga, od pronalaska dokaza do uhićenja počinitelja. Upravo taj polurealističan pristup dao joj je posebnu dozu autentičnosti i razlikovao je od ostalih domaćih produkcija.

Radnja se odvijala u Zagrebu i okolici, a svaka epizoda donosila je novi kriminalistički slučaj. Iako je serija često bila kritizirana zbog slabije glume i improviziranih dijaloga, upravo su ti trenuci postali njezin zaštitni znak i razlog zbog kojeg je stekla kultni status.

Gledatelji i danas pamte replike poput Leonove 'Znaš šta, majmune ćelavi?' ili 'Ljigo ljigava', kao i scenu u kojoj otac žrtve na vijest o smrti reagira samo s 'Ajooooj'.

Foto: PROMO