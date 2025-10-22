Obavijesti

Show

Komentari 7
NIŠTA OD REPRIZA

Krim Tim 2 se zbog Lučića više neće prikazivati na RTL-u

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Krim Tim 2 se zbog Lučića više neće prikazivati na RTL-u
3
Foto: RTL

'Krim Tim 2' je hrvatska kriminalistička serija koja je stekla kultni status zbog svojih prepoznatljivih scena i dijaloga. Nakon incidenta u kojem je sudjelovao Leon Lučić, RTL je odlučio ukinuti reprize serije

Reprize serije 'Krim tim 2 - Pravda na zadatku' više se neće prikazivati na kanalu RTL2. Gledatelje u jutarnjem terminu na kanalu RTL2 očekuje dupla doza televizijske serije 'Krv nije voda, javili su s RTL-a nakon što je u srijedu prijepodne uhićen Leon Lučić zbog sudjelovanja u pucnjavi u Novom Zagrebu.

DRAMA U SREDIŠĆU Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'
Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'

'K.T. 2 - Pravda na zadatku', poznatija pod nazivom 'Krim Tim 2', hrvatska je krimi serija emitirana na RTL-u od 14. svibnja 2007. do 29. kolovoza 2008. godine. Nastala je u koprodukciji Constantin Entertainment GmbH i Ring Multimedije, a kroz više od 100 epizoda pratila je policijske inspektore - Leona Lučića, Ivana Primorca te Vesnu Kozar, koji su i u stvarnom životu radili u policiji.

Foto: PROMO

U prvih 55 epizoda umjesto Vesne pojavljuje se glumica Dunja Sepčić, koja igra policijsku inspektoricu Anju Morić.

Serija je snimana u formatu 'lažnog dokumentarca', što znači da je svaki slučaj bio prikazan kao stvarna istraga, od pronalaska dokaza do uhićenja počinitelja. Upravo taj polurealističan pristup dao joj je posebnu dozu autentičnosti i razlikovao je od ostalih domaćih produkcija.

PO PROTOKOLU Leon Lučić upucao tipa na ulici. Ravnateljica javila roditeljima da mogu doći po svoju djecu
Leon Lučić upucao tipa na ulici. Ravnateljica javila roditeljima da mogu doći po svoju djecu

Radnja se odvijala u Zagrebu i okolici, a svaka epizoda donosila je novi kriminalistički slučaj. Iako je serija često bila kritizirana zbog slabije glume i improviziranih dijaloga, upravo su ti trenuci postali njezin zaštitni znak i razlog zbog kojeg je stekla kultni status. 

Gledatelji i danas pamte replike poput Leonove 'Znaš šta, majmune ćelavi?' ili 'Ljigo ljigava', kao i scenu u kojoj otac žrtve na vijest o smrti reagira samo s 'Ajooooj'. 

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice
PROCIJENITE SAMI

FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No neke su u tome i pretjerale
Lille obara i u ležernom izdanju: Sve je očarao duboki dekolte
'ZAPALILA' MREŽE

Lille obara i u ležernom izdanju: Sve je očarao duboki dekolte

Splićanka je na društvenim mrežama objavila selfieje na kojima pozira u trenirci i bijelom topu. To je bilo dovoljno njenim pratiteljima da je obasipaju hrpom komplimenata
Što vas čeka u sapunicama i serijama u srijedu? Blanka i Miro se pitaju što je Karlo rekao
DNEVNI PREGLED

Što vas čeka u sapunicama i serijama u srijedu? Blanka i Miro se pitaju što je Karlo rekao

Doznajte što vas očekuje ove srijede 22. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025