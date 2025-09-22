Otkud svinjska kuga? Upiru prst u lokalnu feštu, mještani tvrde: 'Nema šanse, kulen je bio čist!'

Rano ujutro na velikoj farmi svinja Sokolovac u Baranji započela je eutanazija oko 10 tisuća svinja, dakle cijelog fonda ove farme. Radi se o gubitku od oko 2,5 milijuna eura. Farma pripada sustavu Belje. Već ranije eutanazirano je 1600 svinja na farmi u Nemetinu.

Ministar poljoprivrede David Vlajčić je, nakon drugog operativnog sastanka Nacionalnog kriznog stožera za borbu protiv ASK u Osijeku izvjestio da se radi o izvanrednom stanju te da se na dnevnoj bazi koordinira rad svih službi.

"Nema novih potvrđenih slučajeva ASK. Kako je najavljeno postavljeni su punktovi za nadzor prometa, nadzor 54 velike farme u dvije slavonske županije s više od 1000 svinja te 24-satni nadzor zaraženih farmi, također je i pojačan nadzor granice. Unatoč činjenici da smo objavili rat ASK i da opetovano ponavljamo da se svi moraju pridržavati biosigurnosnih mjera događa se da su u Posavskim Podgajcima veterinarski inspektori bili prisiljeni izdati prekršajni nalog za ilegalno klanje, neposjedovanje isprave o zdravstvenom stanju životinje, nepoznato porijeklo životinje, nema putnog lista za životinju u prometu, nepoznat zdravstveni status ni sljedivost, dakle, visoki stupanj neozbiljnosti. Sve posjednike svinja pozivamo na ozbiljnost i svjesnost situacije" naglasio je ministar Vlajčić dodajući kako je održan i sastanak sa svim veterinarima vezano za ozbiljnu i stručnu koordinaciju i reviziju svih gospodarstava koje drže svinje na području dvije županije i reviziju svih biosigurnosnih mjera kao prvu provjeru prije dolaska veterinara i policije.

Epidemiološka jedinica ministarstva će na dva dana doći u Osijeku i obići farme i veterinare kako bi se napravilo epidemiološko istraživanje.

"Na epidemiji 2023. godine naučili smo da je to epidemija koja ne prašta ni onima koji imaju jednu svinju ni onima koji imaju tisuće sa maksimalnom biosigurnosti, i mogu reći da smo svi mi u institucijama, od ovlaštenih veterinara do najviše državne razine, totalno promjenili način razmišljanja o toj epidemiji i ništa više neće biti kao prije, moramo se naučiti boriti s time" dodao je Vlajčić.

I dalje se smatra kako je zaraza na veliku farmu Sokolovac došla ljudskim faktorom.

"Sve drugo je naprosto nemoguće obzirom na one biosigurnosne mjere" rekao je ministar rekavši i kako je, unatoč angažmanu policije, mogućnosti za ilegalni promet stoke uvijek moguć.

Ministar je rekao i kako je održao sastanak s ravnateljem Parka prirode Kopački rit vezano za dolaske turista iz svih krajeva Hrvatske pa i inozemstva koji se kreću šumama i turističkim rutama, da se te posjete svedu na minimum, odnosno da se i prema njima provodi biosigurnosna mjera izlaska iz parka prirode preko dezinfekscijskih barijera. Vlajčić je zatražio i da se najavljeni maratoni koji bi trebali biti na području Baranje, izmjeste na gradske ulice.

Upozorio je i sve one koji idu u šumu rekreativno, koji sakupljaju gljive, žireve, da smanje odlaske u područja gdje se kreću divlje svinje i eventualno nose zarazu jer zaraza lako kola, nosi se na cipelama, odjeći, rukama, u kosi, na šapama životinja, pticama, i vrlo je lako donijeti zarazu u dvoje dvorište.

Ministar je i komentirao izjavu Ivana Penave da se ASK raširila ljudskim faktorom te da bi to bio rezultat specijalnog rata protiv RH.

"Ne mogu odbaciti ni jednu mogućnost. Bilo je žarište virusa u BiH i Srbiji početkom godine, a potom se zaraza pojavila kod nas nakon jedne kulenijade gdje su izlagači bili iz te dvije države, s mesom. To nije dobra okolnost. Zato ćemo pojačati nadzor na granicama" dodao je Vlajčić.

Sporna kulenijada

A spomenuta kulenijada održala se u svibnju ove godine u Jagodnjaku, sudjelovalo je 107 sudionika, velik broj njih iz BiH i Srbije. Samo mjesec dana kasnije u Jagodnjaku su se pojavile prve oboljele svinje od ASK i 30. srpnja krenulo se u masovnu eutanaziju svih svinja u selu, uz veliko protivljenje i otpor mještana. Kulenijada u Jagodnjaku je općinska tradicija već 23 godine, kažu u općini.

"To ne može biti. Mi smo svaki uzorak kulena nosili na analizu u veterinarsku stanicu. Imamo i papire vezano za to. Tad još nije bilo virusa nigdje u okolici. Da je virus potekao sa te kulenijade on bi se daleko brže proširio, a ne bi prošlo mjesec dana do prve oboljele svinje. Osim toga, nitko nas od nadležnih službi nije upozorio da bi možda bilo bolje da ne organiziramo kulenijadu" rekla je Danijela Mlinarević, načelnica općine Jagodnjak.

Ministar je naglasio da će svi koji su pretrpjeli gubitke zbog ASK biti obeštećeni kroz četiri mjere: odšteta za eutanaziju, za izgubljenu dobit do ponovne obnove djelatnosti, za smanjenu cijenu tržišne vrijednosti onima iz zone ograničenja i naknada za repopulaciju.

"Svi oni koji su prošli tu muku od eutanazije do repopulacije nemaju proboja, što znači da se promijenila svijest ljudi. Razgovarali smo i o tome da svi oni koji imaju nadstandarde biosigurnosti mogu ući u repopulaciju i kroz manje od 12 mjeseci, ali proces koji je potrebno proći je eutanazija-čišćenje-dezinfekcija-mirovanje-čišćenje-dezinfekcija-testni broj svinja. I kad se sve to odradi, prođe skoro 12 mjeseci" dodao je ministar.

Sokolovac: Kreće eutanazija svinja, uvode se novi sigurnosni protokoli | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jedan od zabrinutih Baranjaca je i Hrvoje Matijević, vlasnik OPG-a i nagrađivani proizvođač kulena koji uzgaja svoje svinje kao sirovinu za kulen.

"Mnogi kulenari u Baranji kupuju meso za svoje kulenje ili u Hrvatskoj ili u Mađarskoj jer nemaju svoje svinje, ali ja ih imam, 200 komada. Moje su svinje u zatvorenom objektu u Dražu, imam sve biobarijere za njih i do njih dolazi samo jedna osoba, čovjek koji ih hrani. Niti ja ne idem do svinja. Živim u strahu otkako sam čuo da je epidemija došla u Baranju jer znam da se treba pojaviti samo jedna zaražena svinja u selu, i onda je to kraj za sve druge. Ako ostanem bez svinja, imam problem. Možda preživim ovu godinu, ali apsolutno ne znam što dalje i što u budućnosti jer je evidentno da se protiv ASK ne možemo boriti. Uzgajivači u Baranji su daleko oprezniji od epidemije 2023. u VSŽ, ali bolest brzo cirkulira" kaže Matijević koji od svinja radi kulenje, kulenove seke i nešto slanine. Od toga živi njegova obitelj.