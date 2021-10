Ne mogu još shvatiti da te nema s nama, da si otišla bez da si rekla ijednu riječ. Uvijek si bila nasmijana i vesela, nikad te neću zaboraviti. Uvijek si bila mamina zaštitnica, uvijek si bila uz nju. Ne mogu shvatiti da te nema, jednostavno ne želim prihvatiti da si nas napustila.

Objavila je to sestra djevojčice (13), koja je tragično preminula u prometnoj nesreći kod Otočca u nedjelju.

Teško je ozlijeđeno i godinu dana mlađe dijete iz istog automobila te je iz gospićke bolnice prevezeno u KBC Zagreb.

- Počivaj u mrku, crnka naša. Neka te anđeli čuvaju, a ti nas čuvaj odozgo. Bog je imao nekakav razlog što te je uzeo prerano od nas - nadodala je njezina sestra.

Mještani Otočca su u šoku. Ne mogu vjerovati da se takva nesreća desila.

- Poznajem njezine roditelje, dobri su to ljudi. Kakva je to tuga za roditelje, kakva je to bol. Jako smo tužni. Dijete jadno - rekla nam je jedva izustujući riječi njihova susjeda.

- Neka roditelji skupe snage, trebat će im jako. To je prevelika bol, i mene boli, a kamoli njih - rekla nam je druga susjeda. U cijelom gradu se razgovaralo o istom, vladala je tmurna atmosfera.

Tešku prometnu nesreću u prouzročio je vozač (64) oduzimanjem prava prvenstva vozačici (37), koja je vozila automobil s djecom, objavila je policija.

Djeca su bila u automobilu kojim je upravljala 37-godišnjakinja kojoj je, u 8.50 sati na dionici državne ceste broj 50, u mjestu Čovići, 64-godišnjak iz Otočca svojim automobilom oduzeo pravo prvenstva.

On se uključivao u promet s lokalne ceste bez da se uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, piše u priopćenju.

Udario je u osobni automobil gospićke registracijske oznake kojim je iz smjera Gospića u smjeru Otočca upravljala 37-godišnjakinja, također iz Otočca.

Osim djece u njenom je automobilu bio i 38-godišnjak iz Perušića koji je lakše ozlijeđen, a putnik (67) iz drugog automobila, lakše je ozlijeđen.

Policija je najavila da će Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu protiv 64-godišnjeg vozača podnijeti kaznenu prijavu.