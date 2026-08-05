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OBJESILI I PORUKU

Otočac: Zapalili zastavu Srbije

Piše 24sata,
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Otočac: Zapalili zastavu Srbije
Foto: Canva
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Objesili su i poruku: Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi, Oluja '95.

U utorak uoči obilježavanja godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, dva muškarca su zapalili srpsku zastavu na nadvožnjaku kod Otočca, piše Index.

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Odjeveni u crno, s prekrivenim glavama, popeli su se na ogradu nadvožnjaka, na nju postavili srpsku zastavu i zapalili ju. Objesili su i poruku: Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi, Oluja '95.

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