SRAMOTNI ŠEF ZVEZDE 'Svatko u amanet nek ostavi sinu srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'

Hrvatska danas slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31 godinu od veličanstvene Vojno-redarstvene akcije Oluja kojom su u svega 84 sata oslobodili 10.400 kvadratnih kilometara ili 18 posto teritorija Lijepe Naše. Iz susjedne Srbije, pak, stižu skandalozne poruke i sa sportskog polja.

Predsjednik Crvene zvezde Zvezdan Terzić objavio je u utorak putem društvenih mreža, uz fotografiju kolone srpskih izbjeglica, sramotnu poruku: "Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, Srpsku trobojku da zavijori u Kninu!".

Foto: WhatsApp/Screenshot

I nije čudno što je to izjavio baš on, koji je na čelo beogradskog kluba došao 2013. na inzistiranje predsjednika Aleksandra Vučića, koji je u okupiranoj Glini nekoliko mjeseci prije Oluje poručio:

- Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska, nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. (…) Vi znate da ćete živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja više neće biti!

Terzić je, inače, bio na suđenju zbog optužbi za zlopotrebu službenog položaja i nezakonito prisvajanje novca od transfera nogometaša dok je vodio OFK Beograd od 1998. do 2006. Za prodaju Vanje Grubača i Srđana Stanića oslobodili su ga zbog zastare, a za Branislava Ivanovića zbog nedostatka dokaza.

Navijači Crvene zvezde u utorak su, pak, na neutralnom terenu u Sambotelu u susjednoj Mađarskoj gledali poraz svojih ljubimaca protiv izraelske Hapoel Beer Sheve (1-0) u trećem pretkolu Lige prvaka unatoč igraču više od 58. minute. Pritom su izvjesili transparent "Slava žrtvama Oluje".