Otpad ipak neće stizati u Zaprešić? Gradonačelnik: Vjerujem da se neće obrađivati

Potpuni kaos nastao je u Zaprešiću, gdje su trebali obraditi 650 tona neopasnog otpada iz silosa u Gospiću, što je trebala biti prva faza sanacije. Posao vrijedan malo manje od 450.000 eura dobila je mala tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića na natječaju Fonda za zaštitu okoliša. Međutim, izgleda da odustaju od posla, a i HDZ-ov gradonačelnik Željko Turk rekao je kako vjeruje da se otpad neće obrađivati u Zaprešiću. Direktor tvrtke Ivan Tabak izjavio je da će od Fonda tražiti i drukčiju metodologiju zbrinjavanja ili će raskinuti ugovor. Građani su zaprijetili blokadom kamiona i dovoza te su već organizirali prosvjed za vikend. Tabak grupa nije obrazložila metodologiju obrade i zato su građani zabrinuti. Na odabir Tabak grupe još traje žalbeni rok.

- Tražit ćemo da nam se dozvoli sanacija na licu mjesta. Ako odbiju, onda odustajemo od ugovora - rekao je direktor Tabak za N1.

To znači da bi otpad trebali obrađivati u Gospiću, a na natječaju su ponudili i dovoz u Zaprešić. I u odgovoru jednoj građanki, koji je ona objavila, Tabak je rekao da su Fondu ponudili drugu metodologiju te da će raskinuti ugovor ako ne pristanu. Također je poručio da mu je Zaprešić važniji od posla.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 24sata su potvrdili da nisu službeno primili zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenom načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju.

- Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, Fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave - naveli su.

Međutim, veoma je indikativna izjava HDZ-ova gradonačelnika Željka Turka. On je iznio sumnju da tvrtka uopće ima dozvolu i uvjete za obradu tog otpada. Inače, trebali su svoju sposobnost dokazati na natječaju, pa bi bilo nevjerojatno da je takav posao dodijeljen tvrtki koja to ne može obraditi. Turk je rekao da su od ministarstva i Zagrebačke županije, koja je izdala dozvolu, zatražili provjeru i izvanredni nadzor.

- Imajući u vidu težinu teme, smatramo da je vrijeme da se u narednih nekoliko dana, prije nego što istekne rok za žalbu tvrtke Tabak, provedu sve mjere i aktivnosti kako bi se utvrdilo ima li ta tvrtka potrebne uvjete. Nadam se da će ova tema biti završena tako da to smeće neće završiti u Zaprešiću. Mi smo nadležne institucije zadužili da provjere ispravnost svih potrebnih dokumenata i dozvola - rekao je Turk na konferenciji za medije.

Ako Tabak odustane, jedini drugi ponuđač je konzorcij predvođen CE-Z-AR-om iz sastava Cios grupe Petra Pripuza. Oni za taj posao traže 723.000 eura ili gotovo dvostruko više. Ugovor o 650 tona je manji. Međutim, za rasuti otpad Tabak grupa ponudila je cijenu od 4,5 milijuna eura, a konzorcij predvođen CE-Z-AR-om Petra Pripuza ponudio je zbrinjavanje po cijeni od čak 10,97 milijuna eura s PDV-om. Možemo pretpostaviti da je Tabak grupa ponudila istu metodologiju, pa ako odustane od jednog ugovora, neće moći konkurirati ni za drugi. A onda Fondu preostaje da za oba posla izabere skuplje ponude. 