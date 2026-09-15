Otpad iz Like ide u Koromačno? SDP traži izvanrednu sjednicu: 'Ovo nije pitanje vlasti i oporbe'

Istarski SDP zatražit će hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine Istarske županije zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića i njegova suspaljivanja u cementari Holcim u Koromačnu.

"Nakon današnjeg prosvjeda građana u Raši jasno je da to pitanje više ne može ostati na razini pojedinačnih izjava i dopisa jer građani Labinštine traže konkretne odgovore, a Istarska županija mora zauzeti jasan i nedvosmislen stav", izvijestili su u utorak iz SDP-a Istre.

Najavili su da će pozvati predsjednika Županijske skupštine Istarske županije da sazove izvanrednu sjednicu, a svim političkim opcijama predložiti donošenje zajedničkog i jednoglasnog zaključka koji će biti upućeno Vladi RH.

"Ovo nije pitanje vlasti i oporbe. Kada je riječ o zdravlju ljudi i sigurnosti Labinštine, Istra mora govoriti jednim glasom", poručili su istarski SDP-ovci i upitali: "Ako je otpad koji se iz Gospića planira dovoziti u Koromačno doista neopasan, zašto ga treba voziti preko pola Hrvatske i suspaljivati upravo u Koromačnu? Gdje su potpune analize koje će građanima nedvojbeno pokazati što se točno dovozi?".

Građani Koromačna, dodali su, već imaju dovoljno razloga za nepovjerenje jer kod ukupnog organskog ugljika, opća propisana granična vrijednost iznosi 10 mg/m³, dok je Holcimu zbog posebnosti sirovine dopušteno 35 mg/m³.

"Prema javno iznesenim podacima, samo od početka godine zabilježeno je 148 prekoračenja, s vrijednostima koje su dosezale približno dvostruko više od dopuštenih 35 mg/m³. Ne govorimo o dojmovima. Govorimo o mjerenjima", poručili su iz SDP-a Istre.

Naglasili su i da ljudi u Koromačnu i na Labinštini desetljećima žive uz industriju i ne mogu uvijek oni biti ti od kojih se očekuje 'još malo strpljenja' i 'još malo žrtve'.

"Građani Labinštine nisu i neće biti građani drugog reda i stoga će SDP Istre zatražiti izvanrednu sjednicu i pozvati sve političke opcije da ostave stranačke razlike po strani te zajednički pošalju Vladi jasnu poruku", izvijestili su u utorak navečer iz te stranke.

"Istra mora reći dosta", poručili su.