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1500 TONA PLASTIKE PLUS+

OTPAD U OPĆINI MAJUR 'Užasno smrdi, ali ništa se ne poduzima. Strah nas je da se ne zapali sve'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
OTPAD U OPĆINI MAJUR 'Užasno smrdi, ali ništa se ne poduzima. Strah nas je da se ne zapali sve'
24sata Gornji Hrastovac: Odlagalište 1600 tona otpada koji stoji na glavnoj cesti | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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U mjestu Gornji Hrastovac deponirano je oko 1500 tona plastičnog otpada

U Sisačko-moslavačkoj županiji, u općini Majur, nalazi se jedno od mnogih ilegalnih odlagališta otpada. Uz cestu u Gornjem Hrastovcu deponirano je oko 1500 tona plastičnog otpada. Kako kažu mještani, otpad su počeli dovoziti još prije potresa, a mještanima su rekli da će u objektima na parceli reciklirati plastiku.

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