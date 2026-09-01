U mjestu Gornji Hrastovac deponirano je oko 1500 tona plastičnog otpada
1500 TONA PLASTIKE PLUS+
OTPAD U OPĆINI MAJUR 'Užasno smrdi, ali ništa se ne poduzima. Strah nas je da se ne zapali sve'
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U Sisačko-moslavačkoj županiji, u općini Majur, nalazi se jedno od mnogih ilegalnih odlagališta otpada. Uz cestu u Gornjem Hrastovcu deponirano je oko 1500 tona plastičnog otpada. Kako kažu mještani, otpad su počeli dovoziti još prije potresa, a mještanima su rekli da će u objektima na parceli reciklirati plastiku.
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