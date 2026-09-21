UN upozorava: Milijuni u Ukrajini su bez struje i grijanja, nova zima mogla bi biti još teža

Nastavak ruskih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu povećava ranjivost civila pred dolazak zime, upozorili su u ponedjeljak UN-ovi istražitelji, koji su također zabrinuti zbog žrtava ukrajinskih napada na ruskoj strani. "Tijekom oštre zime 2025.–2026. godine ruske su oružane snage nastavile izvoditi sustavne valove napada na kritičnu energetsku infrastrukturu Ukrajine dok su se temperature spuštale i do 20 stupnjeva ispod ništice", naglasila je Neovisna međunarodna istražna komisija o Ukrajini u svojem najnovijem izvješću pred Vijećem za ljudska prava UN-a.

"Milijuni civila pretrpjeli su dugotrajne prekide opskrbe električnom energijom te nestašicu ili dugotrajni izostanak grijanja", dodali su istražitelji citirajući svjedoke koji su "opisali pad temperatura u svojim stanovima do te mjere da su mnogi razvili zdravstvene probleme, uključujući psihološke poremećaje".

Komisija, koju je 2022. godine osnovalo Vijeće za ljudska prava kako bi istražila razne navodne povrede ljudskih prava počinjene u kontekstu sukoba, nadalje je ustvrdila da ima "saznanja o informacijama koje govore o napadima ukrajinskih oružanih snaga na infrastrukturu u Ruskoj Federaciji i u područjima Ukrajine pod ruskom kontrolom".

Te informacije govore o povećanju broja civilnih žrtava te o oštećenju ili uništenju civilne imovine, dodala je Komisija, pojasnivši pritom da nije bila u mogućnosti istražiti te incidente "zbog nemogućnosti pristupa i nedovoljno informacija".

"Nastavak napada na energetsku infrastrukturu čini uvjete života sve nepodnošljivijima za civile i strahujemo da bi nadolazeću zimu moglo biti još teže izdržati", izjavio je Erik Møse, predsjednik Komisije.

Američki predsjednik Donald Trump, koji od povratka na vlast nastoji okončati rat u Ukrajini, ustvrdio je prošlog tjedna da je Kijev "pristao ne napadati ruske energetske ciljeve" i da se Moskva složila "učiniti isto".

Zaraćene strane nisu potvrdile taj energetski prekid vatre: ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij samo je izjavio da je spreman poduzeti "mjere deeskalacije" ako to učini i Rusija, dok je Kremlj to pozdravio kao "dobru ideju".

Domoljubni odgoj i vojna obuka djece

Komisija se također osvrnula na nametanje ruskog domovinskog odgoja i vojne obuke ukrajinskoj djeci na okupiranim ukrajinskim područjima.

Domovinska nastava o Rusiji postala je obvezna već od treće godine života, dok su moduli vojne obuke obvezni od 14 godina, izjavio je Møse pred Vijećem za ljudska prava.

Istražitelji su također ispitali regrutiranje stranaca u ruske oružane snage, od kojih su neki navodno bili "prevareni ili prisiljeni".

"Obećavani su im dobro plaćeni civilni poslovi" prije nego što su po dolasku u Rusiju primorani na potpisivanje ugovora s Ministarstvom obrane, naglasio je predsjednik Komisije.

"Velika većina njih nije razumjela ni ruski jezik ni uvjete tih ugovora te su se ubrzo našli u borbama na prvoj crti bojišnice u Ukrajini", dodao je.