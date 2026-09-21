Zelenski pričao s Trumpom: Dogovorili smo sastanak koji će promijeniti puno toga

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju, nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, da će se njih dvojica sastati ovoga tjedna na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.

- Upravo sam razgovarao s predsjednikom Trumpom. Dogovorili smo se da ćemo se sastati u New Yorku, i ovaj sastanak bi mogao puno toga promijeniti. Postoji diplomatski zamah. Zahvalio sam predsjedniku na posjetu Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo prošli kroz ključne detalje i oni su iz prve ruke vidjeli situaciju u Ukrajini. Mirovni kolosijek naš je prioritet broj jedan - otkrio je Zelenski.

I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.



I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Sastanak će biti održan nekoliko dana nakon što je Trump potpisao zakon o sankcijama Rusiji i odobrio najveći paket prodaje oružja između SAD-a i Ukrajine otkako je preuzeo dužnost.

- Postoje ideje za korake deeskalacije i rješavanje temeljnih sigurnosnih pitanja – energetske sigurnosti, prehrambene sigurnosti i zaštite ljudskih života. Radimo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake. Zahvalio sam američkom predsjedniku na potpisivanju zakona Lindseyja Grahama. Svi se slažemo, mora biti mira. Hvala svima koji stoje uz Ukrajinu! Hvala svima koji pomažu - rekao je Zelenski.

Rafinerije

Izvor Axiosa upoznat sa sadržajem razgovora rekao je da je Trump više puta tražio od Zelenskog da prestane napadati ruske rafinerije nafte. Ti napadi, prema njegovim riječima, podižu cijene dizela na svjetskom tržištu.

- Riječ ‘dizel’ spomenuta je mnogo puta tijekom razgovora - rekao je izvor.