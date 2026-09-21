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PREGOVORI O MIRU

Zelenski pričao s Trumpom: Dogovorili smo sastanak koji će promijeniti puno toga

Piše Filip Sulimanec,
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Zelenski pričao s Trumpom: Dogovorili smo sastanak koji će promijeniti puno toga
Foto: Valentyn Ogirenko
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Sastanak će biti održan nekoliko dana nakon što je Trump potpisao zakon o sankcijama Rusiji i odobrio najveći paket prodaje oružja između SAD-a i Ukrajine otkako je preuzeo dužnost

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju, nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, da će se njih dvojica sastati ovoga tjedna na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.

 - Upravo sam razgovarao s predsjednikom Trumpom. Dogovorili smo se da ćemo se sastati u New Yorku, i ovaj sastanak bi mogao puno toga promijeniti. Postoji diplomatski zamah. Zahvalio sam predsjedniku na posjetu Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo prošli kroz ključne detalje i oni su iz prve ruke vidjeli situaciju u Ukrajini. Mirovni kolosijek naš je prioritet broj jedan - otkrio je Zelenski.

Sastanak će biti održan nekoliko dana nakon što je Trump potpisao zakon o sankcijama Rusiji i odobrio najveći paket prodaje oružja između SAD-a i Ukrajine otkako je preuzeo dužnost.

 - Postoje ideje za korake deeskalacije i rješavanje temeljnih sigurnosnih pitanja – energetske sigurnosti, prehrambene sigurnosti i zaštite ljudskih života. Radimo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake. Zahvalio sam američkom predsjedniku na potpisivanju zakona Lindseyja Grahama. Svi se slažemo, mora biti mira. Hvala svima koji stoje uz Ukrajinu! Hvala svima koji pomažu - rekao je Zelenski.

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Izvor Axiosa upoznat sa sadržajem razgovora rekao je da je Trump više puta tražio od Zelenskog da prestane napadati ruske rafinerije nafte. Ti napadi, prema njegovim riječima, podižu cijene dizela na svjetskom tržištu.

 - Riječ ‘dizel’ spomenuta je mnogo puta tijekom razgovora - rekao je izvor.

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